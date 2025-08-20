桃園市首例！ 正光花園新城公辦都更案今起公開閱覽

正光花園新城公辦都更案，8月20日起至27日辦理招商文件公開閱覽，圖為基地資訊。（桃園市住都中心提供）

2025/08/20 13:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，目前已有逾9成地主具重建共識，桃園市住宅及都市更新中心表示，正光花園新城公辦都更案，今（20）日起至27日辦理招商文件公開閱覽，公開徵求出資人。

住都中心表示，公辦都更基地包括桃園區中正段1292地號等17筆土地，由住都中心擔任實施者，採權利變換方式進行都更，投資金額預估約55億元，歡迎業界先進針對招商文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備招商條件及文件內容，攜手成就桃園第一件民間社區申請公辦都更、防災都更的案件。

住都中心指出，此案基地位於桃園區正光路與延壽街間，面積7750平方公尺，屬第2種住宅區，建蔽率60%、容積率240%，與興建中的正光路警察宿舍公辦都更案相接，距桃園車站、南桃園交流道均在10分鐘車程內，未來台鐵地下化中路車站車程6分鐘，鄰近武陵高中、中興國中等學區，東有市府商圈，南近縱貫公路，發展潛力十足。

住都中心指出，已辦理多場說明會，並啟動社區駐點工作站，持續調查房型需求及安置需求，目前同意都更戶數186戶，佔全部195戶的95.88%，地主同意比例亦達93%，而正光新城社區於30年前即被判定為海砂屋，住戶期待透過公辦都更，改善居住安全疑慮，此案未來將呼應綠建築、零碳建築思維，結合建築設計手法，成為桃園市淨零碳都更建築的標竿，並結合正光路警察宿舍都更基地，打造大面積開放空間，形塑舒適友善人行步道動線。

住都中心表示，正光花園新城公辦都更案招商文件草案，即日起公開閱覽至27日下午5點止，相關資料可至桃園市住宅及都市更新中心網站下載參閱，若有任何建議可於公開閱覽期間，以書面郵寄至「桃園市住宅及都市更新中心 都市更新組收」或來電洽詢。

桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，目前已有逾9成地主具重建共識。（資料照，記者鄭淑婷攝）

