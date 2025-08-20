知名度大到可以選鄉長 綠島攔路柴當人類是移動Uber

柴犬「方塊」又自動上車環島。（擷取自「就是愛綠島」粉絲團）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣綠島有隻酷愛環島、網友稱知名度可能選上鄉長的柴犬「方塊」，最近又被民眾PO網，牠又自己上了陌生遊客的機車，到站自動下車再散步回家。文章一出，不僅網友在其下留言，也有許多綠島人感同身受「我都載牠2次了」、「我4次」，甚至綠島還有許多寵物犬自己搭船出島玩一天，再搭末班船回家，方塊也是其中之一。

遊客李先生表示，這位「哥」，「在梅花鹿園區攔我車，在遊客中心下車了」。文章一出實在引起許多人共鳴，有網友則表示「你就是Uber」、「上次是在柚子湖被攔車」、「方塊又搭車環島了！」原來這隻5歲公柴犬「方塊」搭順風車已是經年累月，許多綠島人幾乎都認識牠，但牠都搭機車，而在島上騎車者則是遊客居多，因此多半是遊客、小幫手能載上牠。

比較有意思的是，有網友留言「特殊任務的NPC」，原來能載方塊環島也是到綠島的重要儀式。經營民宿的飼主翁小姐說，有幾次剛到綠島的小幫手接連到自家民宿，本以為是來打招呼、新來的年輕人很有禮貌，未料對方一開口就是找方塊，原來「載方塊環島」已成小幫手私下的「登島任務」，十分有儀式感，並在其團體間流傳。

有島民表示自己被攔路載了2次，有人則表示，自己等不到「大哥」下車，只好硬著頭皮再載牠一程，直到牠開心下車為止，但無論是飼主或曾經的司機都表示，方塊「狗生目標明確、酷愛自由」，方向不對就不上車，由於在家閒不住，被綁會哀嚎到大家受不了，只好放牠外出散步。

有幾次翁小姐還在路上見牠又在搭車，連忙將牠抓回、送回家，甚至會見到牠上了SUP板跟遊客玩水、衝浪。有小幫手說，有時會覺得方塊根本是來綠島渡假的遊客，依牠的知名度，如果牠是人類可能都能選上鄉長。

