好戲將登場！東石海之夏中秋連假強勢回歸

2025東石海之夏中秋連假強勢回歸。（嘉義縣政府提供）

2025/08/20 13:11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣年度盛事「東石海之夏」原訂7月19、20、26與27日在東石漁人碼頭登場，但因7月天災連連而延期。好事雖多磨，2025東石海之夏將在10月4、5、6日中秋節連假強勢回歸，本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等人將輪番上場演出，6日晚間7點還有眾所期待的12分鐘「海上煙火秀」。

縣府指出，10月4、5日主舞台演出卡司堅強，邀請到玖壹壹、鼓鼓，及蕭秉治等人演出，6日還有「悟空大鬧恐龍馬戲團」戲劇表演。

6日晚間7點的「海上煙火秀」長達12分鐘，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，為觀眾帶來精彩絕倫的視覺饗宴，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

嘉義縣文化觀光局提醒家長，活動現場有許多消暑戲水設施，記得幫孩子多帶衣物，今年增加夢想熱氣球及冰雪海盜船機械遊具，也有小朋友最愛的氣墊設施，還安排小芙尼家族與馬戲之門系列演出，讓大小朋友享受多元樂趣。

海之夏熱鬧滾滾的市集分為2大區塊，「愛嘉小店家」展區由嘉義縣商圈協會聯合展售，另一區是質感滿分的「小火柴市集」，2大市集都推出海之夏限定美味，更多活動詳情歡迎至「東石海之夏」官方臉書專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

2025東石海之夏最受期待的海上煙火秀。（嘉義縣政府提供）

2025東石海之夏邀請到本土天團玖壹壹等演出。（嘉義縣政府提供）

2025東石海之夏安排小芙尼家族與小朋友互動。（嘉義縣政府提供）

2025東石海之夏的馬戲之門系列演出。（嘉義縣政府提供）

