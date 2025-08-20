為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中綠川變「黃河」 民眾怒斥「水色跟大便一樣」太誇張

    台中市綠川赫變「黃河」，民眾質疑治水績效。（記者張瑞楨攝）

    台中市綠川赫變「黃河」，民眾質疑治水績效。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/20 12:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市綠川是市區重要河川，台中市政府也積極整治為讓民眾可親近的「綠川水岸廊道」，但有民眾發現近來綠川竟成「黃河」，河水成咖啡色，有人怒批「水色跟大便一樣」，質疑這就是台中市長盧秀燕的治水政績；民眾還直指綠川附近甚至人氣觀光景點宮原眼科附近常有遊民坐躺，氣味不佳，附近常有外國遊客，根本貽笑國際。

    台中市環保局指出，經稽查是上遊建築工地開挖地下室抽地下水，泥沙混入地下水排入綠川所致，因業者未改善，已二度開罰業者共6萬元；至於遊民逗留，市府指出，已加強勸導。

    台中市綠川是市區重要河川，也是中區指標地景，近年來市府積極整治打造「綠川水岸廊道」，也是台中市每年辦理耶誕嘉年華重要場地之一，加上周邊人氣景點多，吸引不少國內外遊客到訪。

    有民眾發現這兩天綠川不再，竟成「黃河」，綠川河水的顏色「跟大便一樣」，直斥這就是盧市府的治水成果，實在誇張。

    還有民眾還說，綠川旁的人氣景點「宮原眼科」及綠川旁更常見遊民坐躺，甚至直接坐在附近大馬路或綠川橋上，行經常會聞到一股尿騷味，讓人避之唯恐不及；諷刺的是，綠川附近常吸引國內外遊客，甚至有外國旅遊團特別前來，諸多亂象根本貽笑國際，「台中市根本被看破手腳」。

    環保局長陳宏益指出，發現綠川水質變色後往上游查訪，發現是上游有營建工地正在開挖地下室，抽地下水混入泥沙排放到綠川所致，因遲未改善，二度開罰共罰6萬，促業者加速改善，地下水須過濾後才能排出。

    至於遊民問題，市府指出，台中市有跨局處小組協助街友，包括勸離到中繼住宅或提供臨時工作助街友離開街頭，另有環保局加強環境清掃，已請社會局等相關單位加強輔導遊民。

    台中市綠川周邊屢見遊民坐躺。（記者張瑞楨攝）

    台中市綠川周邊屢見遊民坐躺。（記者張瑞楨攝）

    台中市綠川赫變「黃河」，民眾質疑治水績效。（記者張瑞楨攝）

    台中市綠川赫變「黃河」，民眾質疑治水績效。（記者張瑞楨攝）

