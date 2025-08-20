2025北埔睡虎宴今天發表菜色且接受預訂

新竹縣北埔老街商圈「2025睡虎宴」的菜色。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025第4屆北埔睡虎宴這次計畫10月18日，在新竹縣縣定古蹟慈天宮前廣場席開25桌，以慈天宮所在的地理形勢「睡虎型」為意象，推出10道當地北埔老街商圈內著名的菜色、糕點以及伴手禮，每桌價格7000元，就能吃到當地有名的鹹豬肉粄條捲、冷泉油雞飯、客家胡椒鴨等招牌好味道，並把特色伴手禮帶回家。今天商圈店家們聯手到縣府1樓大廳「上菜」，且宣布即日起接受預訂。

新竹縣北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長彭美善說，北埔睡虎宴一年一度、每年都在慈天宮前廣場舉行，這是因為慈天宮是北埔人的宗教信仰中心，地理形勢屬於「睡虎型」象徵風水寶地，因而帶動北埔商圈的繁榮。至於北埔老街也算新竹縣最具代表性的觀光商圈，短短200公尺內就有7座古蹟，所以該協會從2022年起就推出這個「北埔睡虎宴」，吸引北埔街商圈的舊雨新知們前去品嘗，也再掀老街人氣。

今天該協會集結當地10多家特色餐飲、小吃、伴手禮業者，推出10道招牌或特色菜，搭配東方美人茶、紅豆艾草菜包，以及由芝麻酥餅、擂茶隨身包、柿餅、竹塹餅、以及胡椒鴨風味可樂果所組成的伴手禮組合，聯合縣府交通旅遊處長陳盈州、產發處副處長姜禮仙等「上菜」，同時宣布2025年的「北埔睡虎宴」限量25桌，即日起接受預訂。

新竹縣北埔鄉魅力商圈發展促進會今天「上菜」，號召各路饕家可以開始預訂一年一度的「北虎睡虎宴」。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔老街商圈今天「上菜」，正式推出「2025睡虎宴」菜色，邀請大家上桌。（記者黃美珠攝）

