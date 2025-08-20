為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中斷升學 勞發署南分署粉刷職手劉宇恩備戰國手選拔

    劉宇恩持續訓練。（記者楊金城攝）

    2025/08/20 12:17

    〔記者楊金城／台南報導〕我國主辦的第三屆亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Competition 2025），11月27日至29日將在台北南港展覽館登場，勞發署雲嘉南分署培訓的粉刷技術與乾牆系統選手劉宇恩，備戰參加9月二階國手選拔賽，為了在世界舞台嶄露頭角，他不惜放棄升上科大，日練14個小時、備賽3年，誓言成為國手在亞洲技能競賽及明年國際技能競賽一舉奪牌，為台灣爭光。

    甫從國立彰化師大附工建築科畢業的劉宇恩，家中從事建築相關事業，高一首次以粉刷技術與乾牆系統職類參賽，就在全國技能競賽53屆分區賽及全國賽中奪下銀牌佳績，讓他下決心要登上最高階的國際舞台證明自己。

    但要取得國手資格並不容易，「備賽的這條路我走了整整三年，遠比我想得更長」劉宇恩說，他在第47屆國際技能競賽第二階段國手選拔失利，但他並未此放棄國手夢想，日練14小時、全年無休持續備賽，今年高工畢業後還毅然中斷升學規劃，就是想在技能競賽的最高殿堂奪牌。不但職訓師們耐心教導，家人也支持他拚戰國手登上國際技能競賽舞台。

    雲嘉南分署長劉邦棟表示，第三屆亞洲技能競賽是我國在睽違30年後，再次取得國際性技能賽事主辦權，在第二屆亞洲技能競賽中，南分署所培訓選手勇奪4金、1銀、3銅、1優勝的佳績，本屆分署培訓職類共有7職類、11名選手進到二階國手選拔，期望分署的選手在9月二階國手選拔脫穎而出，進軍11月亞洲競賽和明年在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽。

    勞發署雲嘉南分署粉刷技術與乾牆系統選手劉宇恩（左）感職訓師謝林瑑璜（右）的陪伴及耐心教導。（記者楊金城攝）

