高鐵延伸宜蘭環評 林茂盛：縣民殷切盼望

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，每逢假日宜蘭人飽受塞車困擾，高鐵是宜蘭人殷切的盼望。（資料照）

2025/08/20 12:41

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今日審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席表示，每逢假日宜蘭人飽受塞車困擾，高鐵是宜蘭人殷切的盼望，縣政府也預計在年底完成宜蘭縣總體運輸發展計畫，完成高鐵聯外交通規畫。

開發單位交通部鐵路局表示，該案起點計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，銜接既有南港站地下月台，沿線經台北市南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭縣頭城鎮，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里（新建工程則約59.6公里）。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，每逢週末及連假，宜蘭人飽受塞車困擾，擁有快速、安全的高鐵是宜蘭人殷切的盼望。縣府預計年底將完成宜蘭縣總體運輸發展計畫，包括：軌道站區、聯外道路改善等，完善高鐵南北向聯外交通計劃。

林茂盛指出，高鐵特定區計畫範圍為420公頃，縣府已辦理發包作業並已決標，都市計畫規劃中會預留景觀軸帶，在高鐵月台就能看到宜蘭精神地標「龜山島」，盼中央加速審議宜蘭到羅東段鐵路高架計畫，緩解轉乘需求，盼年底呈報行政院核定，讓高鐵、台鐵分別在124年、125年完工通車。

宜蘭縣議員林麗發言時說，雪隧連結宜蘭與台北，帶動人流與機會，高鐵延伸宜蘭是重要的百年建設，帶動就業、商務、求學等需求，讓年輕人不用離鄉背井，留在家鄉打拚。

前宜蘭副縣長黃適超發言時表示，交通建設不只是服務當地人口，也會吸引人潮與經濟流動；對於反對者意見也予以尊重，盼反對聲音轉為監督者。

宜蘭縣議員黃惠慈發言時表示，宜蘭面臨產業結構、薪資結構問題，「為什麼我們距離首都台北1個小時的時間，兩者卻差別這麼大呢？」這是因為宜蘭基礎建設不足，業主投資時會考量交通運輸等，因此盼高鐵延伸宜蘭能落實，帶動宜蘭發展。

宜蘭縣議員呂惠卿發言時說，「高鐵延伸宜蘭並不是要取代台鐵，而是要彌補台鐵不足的部分。」往返宜蘭人車流量大，有賴於高鐵延伸解決。

