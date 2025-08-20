景山溪導水管破管提前修復 台中30萬戶提早恢復供水

景山溪水管橋前2600mm導水管破管，緊急搶修提早完工復水。（圖由何欣純提供）

2025/08/20 12:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水苗栗三義景山溪導水管破管，台中實施大規模停水，緊急搶修景山溪水管橋前2600mm導水管漏水，於昨天（19日）至今（20）日停水28到36小時，影響9個行政區近30萬用戶，台水宣布經日夜趕工，提早在今天凌晨完工，已逐步恢復供水。

這次停水區域涵蓋北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，停水戶數29萬8771戶，原預計下午2點到10時後恢復供水，早上修復水管後，已逐步供水。

請繼續往下閱讀...

台水第四區處表示，為加速復水進度，採加大供水量並派員於管線末端、高地區及消防栓辦理排水、排氣作業，全力動員人力不分晝夜努力下，台74快速道路以西部分已於上午10點恢復正常供水提早4小時，74快速道路以東部分，亦會提早數小時恢復正常供水，降低民生及產業的衝擊。

何欣純昨天直接進入苗栗鯉魚潭水庫，了解搶修進度，以及慰勞台水修復任務基層人員，因為短短2個月已經3次大規模停水，自來水無法穩定供應，嚴重影響台中日常民生，何欣純要求台水公司要全力搶修、及早完成，落實台水重要管線日常的巡檢、強化管線監控機制，今天提早修復、供水，也表達感謝之意。

台水今提醒，管線末端、大樓及地勢較高地區復水較緩，另後續復水時可能尚有零星個別無水戶，如抽水機氣塞、水表阻塞等問題，用戶可來電反映，將派員儘速協助處理，另復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。

台水董事長李嘉榮與總經理李丁來視察三義景山溪水管橋前2600mm導水管搶修工程。（圖由台水提供）

何欣純昨天直接進入苗栗鯉魚潭水庫，了解水管搶修進度。（圖由何欣純提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法