草原變校園！投入9.65億 全國首座K-12雙語公立學府啟用

各界貴賓見證下，沙崙國際高中熱鬧啟用，為全國首座K-12雙語公立學府。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/20 12:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應智慧綠科學城發展後帶來的教育需求，歷經10年的研議、籌辦，投入9.65億元打造台南沙崙國際高中，讓草原變成校園，今天熱鬧啟用，為全國首座涵蓋幼兒園至高中的全台首座K-12雙語公立學府，市長黃偉哲表示，這是具有特色，又充滿熱忱的新學校，結合國際雙語與在地科普的課程設計，培育優秀人才。

黃偉哲說，K-12學校在8月份新學年度開始，各界熱切期待能順利招生，感謝教育部與市府團隊的努力，讓智慧綠能科學城有優質的教育環境，造福在地或園區的子弟，各界也都提出了期許與願景，這是國家對教育的重大投資，給予充分的經費挹注 感謝中央的支持，讓沙崙國際高中有更好的發展。

黃偉哲指出，這是具前瞻性，且符合智慧綠能科學城理念的鑽石級綠建築校園，並榮獲最佳規劃設計類的國家卓越建設獎，除軟、硬體設施外，師資也都是一時之選，在體制內的教育上，為孩子打造具科學觀的國際化學校。

沙崙國際高中校長黃詞凰致詞時提到，原本該校是20年的社區型國中，市府積極推動科技發展，重視人才培育，在智慧綠能科學城發展脈絡下，結合行政院大南方新矽谷推動方案，以提升競爭力，建構台南移居、宜居環境相當重要，因此催生能滿足各階段教育需求的國際化學校。

黃詞凰強調，籌備過程中需面對緊湊期程、工程進度、學生來源，以及不同學制共處等挑戰，但在市府團隊與各界支持下順利完成，該校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景，培養具全球視野的人才，未來將更結合沙崙智慧綠能科學城資源，推動以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸的校本課程，強化科學探究與科技應用能力。

教育局長鄭新輝認為，沙崙國際高中是台南推動雙語K-12教學的示範學校，設立是為了回應在地人口成長與國際人才子女的就學需求，114學年度開始啟用，幼兒園、國小、國中、高中各階段別全面招生，今日落成啟用也是開創國際教育體制、引領雙語課程實施的重要里程碑。

今天的啟用典禮，立委王定宇出席，他建議新增K-6學校，因為科學城周邊持續發展下，K-12腹地恐怕不夠，要及早規劃，現址則專責於國、高中；市議員郭鴻儀、陳皇宇，以及歸仁區長朱雅宏、南科管理局副局長林秀貞等各界貴賓都與會，聯手剪綵、落成。

沙崙國際高中落成，為全國首座K-12雙語公立學府。（記者吳俊鋒攝）

