    首頁　>　生活

    嘉縣朴子疑遭非法傾倒大量廢棄物 議員要求追查不法

    朴子市一處農地疑遭傾倒非法廢棄物。（黃嫈珺提供）

    朴子市一處農地疑遭傾倒非法廢棄物。（黃嫈珺提供）

    2025/08/20 12:10

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市新寮里一處土地，疑遭不肖業者傾倒非法廢棄物，0728豪雨更出現大面積淹水情形，縣議員黃嫈珺接獲陳情，8月4日邀集縣府相關單位聯合稽查，發現有不少廢棄磁磚、鐵管及塑膠管等營建廢棄物，今天挖土機到場開挖，除碎石碎磚，還有廢棄鋼筋等，黃嫈珺質疑此處遭非法傾倒，可能也造成排水不良而淹水，要求檢調單位需介入調查。

    黃嫈珺說，7月中旬接獲民眾陳情，指朴子市新寮里這2筆地號土地被不肖業者傾倒廢棄物，0728豪雨時更整片淹水，當時她帶著志工涉水帶便當進入送餐給災民，也向當地住戶瞭解鄰近狀況；8月4日邀集縣府各局處進行聯合稽查，土方被雨水沖刷後，出現許多廢棄磁磚、鐵管及塑膠管等營建廢棄物，更懷疑是造成排水不良的原因之一。

    今天環保局到場，要求挖土機開挖，除磁磚、鐵管塑膠管，還有廢棄鋼筋等；黃嫈珺說，土方利益龐大，許多不肖業者鋌而走險，見罰款輕微，肆意破壞鄉下地方良田魚塭或水源，此處就在她議員服務處附近，不肖人士行為藐視公權力，行為惡劣，請檢調單位明查，追溯源頭，打擊不法，伸張正義。

    嘉義縣環保局表示，今天開挖後認定為土木或建築廢棄物混合物，後續將請填土行為人及中間人進行說明，釐清責任，若涉不法，將追究刑事、行政責任。

    土裡殘留廢棄鋼筋。（黃嫈珺提供）

    土裡殘留廢棄鋼筋。（黃嫈珺提供）

    土裡挖出的廢棄物。（黃嫈珺提供）

    土裡挖出的廢棄物。（黃嫈珺提供）

    黃嫈珺要求徹查非法廢棄物來源。（黃嫈珺提供）

    黃嫈珺要求徹查非法廢棄物來源。（黃嫈珺提供）

    廢棄磁磚碎片。（黃嫈珺提供）

    廢棄磁磚碎片。（黃嫈珺提供）

    黃嫈珺在0728豪雨時涉水送餐給災民，走過附近土地，懷疑非法傾倒與淹水有關。（黃嫈珺提供）

    黃嫈珺在0728豪雨時涉水送餐給災民，走過附近土地，懷疑非法傾倒與淹水有關。（黃嫈珺提供）

