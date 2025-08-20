一起動手修復小家電、玩具及廢木創作 台南藏金閣開辦工作坊

南市藏金閣攜手維修咖啡館舉辦兩場次「廢木森呼吸‧循環重修舊好」主題工作坊，邀請大家一起動手修復小家電。（南市環保局提供）

2025/08/20 12:24

〔記者蔡文居／台南報導〕為推廣資源再利用及綠色生活理念，台南市環保局藏金閣攜手維修咖啡館於9月7日（日）及9月20日（六）舉辦兩場次「廢木森呼吸‧循環重修舊好」主題工作坊，邀請市民朋友一起動手修復小家電、玩具，也進行廢木創作，為生活注入更多永續與創意的可能。

南市環保局表示，活動以藏金閣回收的「廢棄木作」為素材並搭配綠植栽創造綠生活體驗，現場由台南維修咖啡館團隊帶領參與者進行玩具、電器拆解及修復實作，從中學習木工、玩具及電器基本維修技巧，並一同探討研究循環再生資源的運用，活動不僅讓物件獲得「第二生命」，也讓參與者從中感受到手作與修復的樂趣。

環保局長許仁澤表示，藏金閣長期致力於資源回收再利用，此次透過廢木手作及維修咖啡館循環修復，盼能帶動更多市民加入永續生活的實踐行列。活動適合對手作、環保議題有興趣的大眾參與，活動結束還能擁有專屬自己手做綠植作品，即日起開始報名每場限額30名，滿額為止https://forms.gle/wuFWx6GJvrC9HJ788。

