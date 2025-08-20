高雄59間店家名列全球美食聖經 觀光局盼吸引更多全球饕客

「方蒔」菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，結合在地食材。（觀光局提供）

2025/08/20 11:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕《台灣米其林指南2025》昨公布星級餐廳名單，高雄有4家獲得一星、1家綠星，再加上日前必比登推介24家餐廳、入選30家，總計59間美食店家名列全球美食聖經；高雄市觀光局今天（20日）對此表示，盼吸引更多全球饕客來高雄摘星、品味佳餚。

高雄去年獲得米其林一星的 「雋 GEN」、「Haili」 、「承Sho」，今年再次蟬聯，「方蒔」則首度入榜即摘下一星，餐廳經理陳玉錡更獲得「最佳服務大獎」，這是高雄首度獲得此殊榮。

知名法式餐廳「Thomas Chien」主廚簡天才，持續以在地食材推廣美食，再度榮獲米其林綠星認證；此外，永筵小館主廚夏永岩不僅新入選必比登推介，更為高雄拿下「年輕主廚大獎」。

高市觀光局長高閔琳今天表示，今年米其林指南首度將新北市、新竹市及新竹縣納入評選，競爭縣市與店家變多，高雄仍有亮眼成績；從平民小吃、餐廳美食到fine dining 星級料理，從台菜經典到法式創新，應有盡有，共有高達59家名店出線，顯見高雄餐飲產業蓬勃發展，獲國際專業肯定，盼吸引更多全球饕客來高雄摘星、品味佳餚。

高閔琳認為，本屆星級餐廳最大亮點之一，是蔡中和主廚領導的「方蒔」（the Front House）法式餐廳，該餐廳2024年為入選餐廳，今年晉級一星肯定，更拿下「最佳服務」大獎，推出的套餐融合自身遊歷經驗與台灣風味，菜色巧妙運用在地食材。

觀光局進一步指出，今年入選餐廳也新增3間「鯷魚 Anchovy」、「Li.nu」、「J Parc」名店，「鯷魚」年輕主廚郭瀝翔擁有丹麥哥本哈根Noma餐廳工作的豐富資歷，回到故鄉開店，每天到前鎮漁港採買新鮮漁獲，做出高雄南方的味道。

此外，高雄今年必比登入選24家餐廳，「白玉樓」與「永筵小館」為首次入榜。「白玉樓」傳承經典台菜，並融入新時代烹飪手法；「永筵小館」則承襲前身「雲來坊家鄉小館」的料理精神，夏永岩作為年輕主廚，以細膩心思投入台灣家常菜，重新贏得客戶捧場支持。

一星餐廳「雋GEN」菜色。（觀光局提供）

一星餐廳「承Sho」餐點。（觀光局提供）

米其林一星餐廳Haili。（觀光局提供）

