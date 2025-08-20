台南六塊寮排水4關鍵工程 陳亭妃：經長允諾協助

南市六塊寮排水為安南區重要區域排水，沿線聚落人口稠密。（南市水利局提供）

2025/08/20 12:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市日前接連發生豪大雨，造成台南市安南區六塊寮排水周遭社區淹水。立委陳亭妃表示，她於本月初先後邀請台南市長黃偉哲及水利局、水利署赴六塊寮淹水現場勘查實際情況，並擬出治水攸關的「4大關鍵建設」，預計經費超過20億以上。今天經濟部長郭智輝也允諾所需的預算會要求水利署全面協助。

南市六塊寮排水為安南區重要區域排水，沿線聚落人口密集，因排水路尚未完成系統整治，通水斷面不足，8月2日受西南氣流影響，造成六塊寮沿線的新順里等社區淹水。南市水利局表示，市府將投入22.4億元進行整治，增加通洪斷面，採逐年分段方式改善，也將增設抽水站及滯洪空間，提升防洪能力。

南市水利局表示，上游寬度不足部分，已向中央爭取15.7億元整治，採逐年分段方式改善。其中北安路至怡安路河段整治，預計今年底完成。而北安路新順橋影響通洪斷面，已獲中央1.2億元補助，現正辦理設計招標作業。另規劃增設抽水站，經費約5億元，並利用新順橋旁公園用地設置滯洪空間，經費約5000萬元。

陳亭妃表示，這4項治水建設包含六塊寮排水上游分流規劃、新順橋改建暨側溝改建計畫、重劃區滯洪池加大提高容水量、下游設置抽水站，預估預算超過20億以上。由於「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」甫通過，中央尚未公布具體提案辦法，待相關辦法公告後，會立即提報復建工程，而經濟部長郭智輝也允諾會責成水利署針對所需經費全面協助。

