    首頁　>　生活

    彰化GO購去年花600元抽中百萬油電車 今年升級200萬電動車、新增掃碼登錄

    今年彰化GO購頭獎市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車亮相，吸引不少民眾目光。（記者張聰秋攝）

    2025/08/20 12:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕去年「彰化GO購」抽獎活動，有民眾只花600元加油就幸運抽中市價百萬元的TOYOTA RAV4油電車，驗證了「花小錢搏大獎」。今年活動再登場，最大獎升級為價值近200萬元的Kia EV6 Air電動車，消費門檻同樣僅需500元，讓許多民眾躍躍欲試，就是想要衝一波，搭上小錢搏大獎熱潮。

    去年中獎紀錄相當驚人，除了消費600元加油，還有人只花510元在全聯購物、3863元在餐廳用餐，就把國產汽車開回家。今年頭獎更吸睛，除價值近200萬元的Kia EV6 Air電動車外，還有兩台適合年輕族群的SUZUKI NEW SWIFT與SUZUKI JIMNY。除此之外，還有5名黃金條塊、30名萬元大禮包，單筆最高獎金10萬元，另有現金獎及雲端發票獎（500元電子禮券），共計3000個獎項。

    以往傳統發票或紙本電子發票必須逐張輸入，今年新增「紙本電子發票掃碼」功能，民眾只要掃描發票上的QR code，就能自動帶入資料，省時又便利。不過，經濟暨綠能發展處商業科長王雅蕾提醒，掃碼後仍要再次確認金額與發票內容是否正確，以免出錯影響抽獎資格。

    不少民眾去年抱怨，使用雲端發票消費卻顯示沒有消費紀錄，因此無法參加額外的雲端發票獎。王雅蕾解釋，問題出在輸入的雲端發票「驗證碼」錯誤，導致無法連結系統。她提醒，今年民眾一定要輸入當初申請載具時設定的正確密碼，否則依舊會失去500元電子禮券的抽獎機會。

    去年活動持續6個多月，帶動消費金額累積26.2億元，今年縮短3個月，獎項價值更高。

    今年彰化GO購準備三台汽車做為大獎，包括Kia EV6 Air電動車、Suzuki Jimny與Suzuki New Swift，將在3個月活動期，每月分批抽出幸運得主。（記者張聰秋攝）

    今年彰化GO購獎項清單出爐，只要消費滿500元就能登錄抽獎，頭獎是市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，還有Suzuki Jimny、Suzuki New Swift、黃金及萬元現金禮包等共3,000個獎項。（縣府提供）

    今天不少人想要衝一波，搭上小錢搏大獎熱潮，搶著上網登錄註冊。（縣府提供）

    今年新增「紙本電子發票掃碼」登錄功能，民眾只要用手機掃描發票上的QR Code，就能快速完成登錄，更省時便利。（縣府提供）

    熱門推播