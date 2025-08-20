為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    823公投東半部地區有雨 週末再有低壓靠近

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/20 11:47

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週仍是午後雷陣雨為主的天氣。中央氣象署說明，今日午後雷陣雨仍較明顯，且可能影響至晚間，但明日雨區範圍縮小，以山區、近山區為主，但週六823公投、罷免當天，受到低壓周邊水氣影響，台東、花蓮、恆春半島等迎風面地區有斷續降雨出現，西半部地區有午後雷陣雨。

    中央氣象署預報員葉致均說明，台灣今日仍是夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後有雷陣雨發展，且持續時間較久，可能延續至晚間，西半部地區、各地山區有大雨發生機會。

    葉致均表示，明日隨著冷心低壓遠離，台灣附近水氣減少，明後兩天午後雷陣雨範圍縮小，西半部地區、山區仍有午後短暫雷陣雨，但整體偏向山區、西半部近山區為主，其中週五的雨區以山區為主。

    週六過後，受到菲律賓東方海面的低壓系統進入南海影響，台灣周邊水氣增加並轉為偏東風，週六台東、花蓮、恆春半島等迎風面地區有斷續降雨出現，午後西半部地區有雷陣雨發展。

    氣溫方面，西半部地區未來一週高溫約34至35，東半部地區31至32度，且大台北、中南部近山區需注意高溫，且週六過後，受到偏東風影響，高溫區域除了大台北、近山區，桃園也有機會出現36度以上高溫機會，整體高溫範圍有逐步擴大趨勢西半部地區留意極端高溫。

    高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

