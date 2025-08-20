桃園市空污緊急監控系統2.0上線 預測火災空品影響範圍縮短至10分鐘

火警發生時環保局人員會到現場量測空品狀況。（桃市府環保局提供）

2025/08/20 12:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市屬工業重鎮，不時發生工廠、倉儲大火，連帶影響空氣品質，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」已上線，除了將火災空污影響範圍預報時間，從30分鐘縮短至10分鐘，模擬的精細度也能細到「里」的層級，避免過去預報範圍過大，造成民眾恐慌。

市長張善政今（20）日主持市政會議表示，市府在行政院會表達消防法需要修法，後來也修訂桃園市火災預防自治條例，主要是桃園市倉儲數量多卻無法可管，經過修法及修訂自治條例後，倉儲等場所才陸續納管，接下來希望針對火災發生時，除了提高火場消防弟兄的安全，能更快速掌握空污影響範圍，尤其在發生含毒化物火災時，市府、居民能迅速應變。

張善政表示，環保局「空污事件緊急監控系統2.0」已上線，整合消防局火災通報資料，結合國際空污模擬技術，可即時掌握火災地點、規模與燃燒物質，自動模擬並預測影響範圍。

張說，這項跨局處合作最大的突破，就是讓系統能做到「即報即模擬」，過去從火災發生到斷定受影響區域的通報需要30分鐘，現在10分鐘就能完成預測，再通知市府相關單位應變，另透過臉書等管道提醒受影響區域居民留意，此外，系統模擬的精準度也能細到「里」的層級，不會因為預報範圍過大，造成民眾恐慌。

火警發生時環保局人員會到現場量測空品狀況。（桃市府環保局提供）

