    生活

    三星運動場停車場太陽能板屋頂甫完工 挨批會漏水且像大型違章

    三星鄉立綜合運動場停車場新建的光電設施，被質疑像是大型違章。（圖由陳文昌提供）

    2025/08/20 12:12

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉立綜合運動場停車場光電設施完工後，縣議員陳文昌質疑太陽能板屋頂有縫隙，沒有避雨功能，且鋼構設施與周邊綠地格格不入，宛如大型違章。三星鄉公所今天（20日）回應，屋頂縫隙正在加裝防水膠條，周邊也會植栽綠美化。

    三星鄉立綜合運動場停車場提供業者新建光電設施，工程已在本月上旬完工。陳文昌直指宜蘭多雨，光電設施屋頂的太陽能板之間卻留有縫隙，如果下雨便會漏水，避雨功能大打折扣，加上設施造型呆板，放眼望去容易被誤以為是臨時性的大型違章，影響運動場整體氛圍。

    陳文昌說，三星鄉立綜合運動場是鄉親運動健身場所，因坐落在通往三星市區的交通動線上，是三星重要地標，他建議在光電設施周邊種植綠籬、攀藤植物，或增設公共藝術，藉此提升美感，融入運動公園的環境，屋頂的太陽能板縫隙也應適當處理，達到避雨效果。

    三星鄉公所表示，三星鄉立綜合運動場光電設施完工後，鄉長李志鏞場勘時發現屋頂有縫隙，要求在縫隙間加裝防水膠條，業者隨後派員施作，預計22日完成，至於環境美化方面，鄉公所將委託專業單位規劃評估，並聽取各界意見，制定可行方案，優化場區的整體景觀。

    三星鄉立綜合運動場光電設施的太陽能板屋頂有縫隙，喪失避雨功能。（圖由陳文昌提供）

