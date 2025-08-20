三重果菜市場擬遷引反彈 蘆洲人抗議：交通將成「相撲選手穿緊身褲」

蘆洲民眾自組自救會抗議銀河灣計劃，今（20）日在市議員李倩萍、顏蔚慈、陳啟能陪同下號召近百人舉行記者會。（記者黃子暘攝）

2025/08/20 11:58

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜批發市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾今（20）日在新北市議員李倩萍、顏蔚慈、陳啟能陪同下舉行記者會抗議。新北市府對此回應，說明會就是為與居民溝通，面對市民建議或疑慮，不只照法定程序，也希望各面向都做到更完整。

李倩萍、顏蔚慈、陳啟能在記者會上批評，2016年內政部已核定前市長朱立倫市府的原地重建案，市長侯友宜2020年卻以「銀河灣計劃」包裝批發市場搬遷蘆洲案，企圖黑箱偷渡；7月29日蘆洲說明會上千人反對，且侯友宜去年曾提及銀河灣計劃影響三蘆、淡水發展，辦說明會卻漏掉八里、淡水、五股區，市府若不聽民意，不排除舉行更大抗爭。

居民張小姐、徐小姐說，蘆南蘆北是銀河灣上位計劃，2019年公展說要建置公園、蘆洲萬坪醫院，後續卻偷改銀河灣卡死蘆南蘆北，假公展真詐騙，蘆洲人口密度全國第二高，僅有2條服務等級最差的F級聯外橋樑，硬塞全國交易量亞軍的批發市場，聯外交通將全面癱瘓，形同「相撲選手穿緊身褲、榴蓮放醬油碟」。且蘆洲容積率長年偏低，蘆南蘆北是改善的最好機會，市府卻要讓蘆洲發展停滯不前。

居民李先生、陳先生、淡水居民林先生指出，批發市場硬搬來，環堤大道、中正路服務水準會直接掉到F級，且環堤本為事故熱區，市府連搬遷影響評估都沒公告，搬遷案將影響西北地區跨區交通，要求重新分析跨區域連動建設交通影響並舉辦公聽會；市府說三重因土地產權問題無法原地重建，但市場土地8.5公頃有57％是公有地，只要公辦都更就可解決，偏偏要交給民間企業，一卡10多年。

