為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南孔廟百年老榕也領畢業證書 教會與城隍爺合力送行

    台南孔廟百年老榕傾斜恐壓傷古蹟，決定移除。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟百年老榕傾斜恐壓傷古蹟，決定移除。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/20 12:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南孔廟節孝祠旁2棵近百年老榕，因丹娜絲颱風與褐根病侵襲嚴重受損，即將於24日移除。市府與台南孔廟文化基金會今（20）日以「畢業典禮」形式，舉行「禮別－老榕的最後一堂課」，民眾身著白衣參與。現場不僅有太平境馬雅各紀念教會長老祈禱，台灣府城隍爺也坐鎮祈安，跨越宗教共同為老榕留下最莊嚴又溫柔的告別。

    台南孔廟老榕近20年來，因生病或災害損傷，舉行搶救祈福或告別式，已知這是第4次了，令出席人士感傷不捨!

    活動於明倫堂、大成殿展開，以八堂課程寓意老榕的一生：簽到的自習課、朗詩的國文課、印章刻製的藝術課、十三音雅樂課、掌中木偶劇表演課、太極拳體育課、送行的社會課，以及頒發畢業證書的自然課。長年清晨在榕樹下練拳的民眾，更特地演出太極拳，向「老朋友」致敬。

    百年印鋪河洛軒則依《論語．為政》篇，刻製「十有五而志於學」到「七十從心所欲」六枚臍帶章，象徵生命的足跡與智慧。由文化局長黃雅玲、國文館長陳瑩芳、美術館長龔卓軍等貴賓輪流鈐印，將榕樹留下的厚意化為文化印記。

    黃雅玲表示，老榕「以枝葉為書、光影為墨」，陪伴無數市民與學子，留下百年蔭涼與無聲教誨。如今大家用一字一句的朗誦與祝福，為這段歲月劃下感謝句點。

    基金會執行長葉重利指出，經樹醫生診斷，其中一棵榕樹感染褐根病、根系腐朽無法支撐；另一棵雖未倒伏，卻已中空長菇，結構脆弱。因存在安全風險，只能忍痛移除，因此選擇以畢業典禮的形式，讓老榕風光謝幕。

    禮別現場，城隍廟主委郭榮哲透露，移除日期經城隍爺允杯擇定農曆七月初二（8月24日）上午9至11時動工，民俗上少見選在農曆七月動工，實屬罕見。最後，2棵「老榕學長」在眾人祝福聲中領取畢業證書，完成最美的離場。

    台南孔廟百年老榕腐朽傾斜將移除。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟百年老榕腐朽傾斜將移除。（記者洪瑞琴攝）

    市府與台南孔廟文化基金會今日以「畢業典禮」形式，舉行「禮別－老榕的最後一堂課」。（記者洪瑞琴攝）

    市府與台南孔廟文化基金會今日以「畢業典禮」形式，舉行「禮別－老榕的最後一堂課」。（記者洪瑞琴攝）

    為老榕祈福禮別。（記者洪瑞琴攝）

    為老榕祈福禮別。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播