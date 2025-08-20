台南孔廟百年老榕也領畢業證書 教會與城隍爺合力送行

台南孔廟百年老榕傾斜恐壓傷古蹟，決定移除。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/20 12:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南孔廟節孝祠旁2棵近百年老榕，因丹娜絲颱風與褐根病侵襲嚴重受損，即將於24日移除。市府與台南孔廟文化基金會今（20）日以「畢業典禮」形式，舉行「禮別－老榕的最後一堂課」，民眾身著白衣參與。現場不僅有太平境馬雅各紀念教會長老祈禱，台灣府城隍爺也坐鎮祈安，跨越宗教共同為老榕留下最莊嚴又溫柔的告別。

台南孔廟老榕近20年來，因生病或災害損傷，舉行搶救祈福或告別式，已知這是第4次了，令出席人士感傷不捨!

請繼續往下閱讀...

活動於明倫堂、大成殿展開，以八堂課程寓意老榕的一生：簽到的自習課、朗詩的國文課、印章刻製的藝術課、十三音雅樂課、掌中木偶劇表演課、太極拳體育課、送行的社會課，以及頒發畢業證書的自然課。長年清晨在榕樹下練拳的民眾，更特地演出太極拳，向「老朋友」致敬。

百年印鋪河洛軒則依《論語．為政》篇，刻製「十有五而志於學」到「七十從心所欲」六枚臍帶章，象徵生命的足跡與智慧。由文化局長黃雅玲、國文館長陳瑩芳、美術館長龔卓軍等貴賓輪流鈐印，將榕樹留下的厚意化為文化印記。

黃雅玲表示，老榕「以枝葉為書、光影為墨」，陪伴無數市民與學子，留下百年蔭涼與無聲教誨。如今大家用一字一句的朗誦與祝福，為這段歲月劃下感謝句點。

基金會執行長葉重利指出，經樹醫生診斷，其中一棵榕樹感染褐根病、根系腐朽無法支撐；另一棵雖未倒伏，卻已中空長菇，結構脆弱。因存在安全風險，只能忍痛移除，因此選擇以畢業典禮的形式，讓老榕風光謝幕。

禮別現場，城隍廟主委郭榮哲透露，移除日期經城隍爺允杯擇定農曆七月初二（8月24日）上午9至11時動工，民俗上少見選在農曆七月動工，實屬罕見。最後，2棵「老榕學長」在眾人祝福聲中領取畢業證書，完成最美的離場。

台南孔廟百年老榕腐朽傾斜將移除。（記者洪瑞琴攝）

市府與台南孔廟文化基金會今日以「畢業典禮」形式，舉行「禮別－老榕的最後一堂課」。（記者洪瑞琴攝）

為老榕祈福禮別。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法