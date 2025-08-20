民團質疑官方「神話北宜高鐵」犧牲直鐵？ 鐵道局說明2者行車時間

環境部環評大會20日審查北宜高鐵計畫，前交通部長賀陳旦出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 12:32

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部環評大會今日審查「高鐵延伸宜蘭計畫」，會前持反對意見的民團與前交通部長賀陳旦等控訴，官方過度神話高鐵，醜化台鐵；對此，開發單位交通部鐵路局於環評大會中說明，過去北宜直鐵旅程時間是以傾斜式列車行車時間計算，但目前新購車皆已改為EMU3000車種；因此改以台鐵時刻表內，該起迄點最短及最長時間範圍呈現，以台中至花蓮旅行時間來看，北宜直鐵方案為168-249分鐘、北宜高鐵方案則是140-211分鐘，後者仍占優勢。

鐵道局說明，該案起點計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，銜接既有南港站地下月台，沿線經台北市南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭縣頭城鎮，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里（新建工程則約59.6公里）。

鐵道局表示，現況台鐵班表最短時間為傾斜式列車，但目前台鐵新購列車計畫已改為以EMU3000為花東線主力車種，因此108年版本直鐵時長為47分鐘是以傾斜式列車運轉模擬，前次報告中的56-64分鐘是改以EMU3000列車來計算。

鐵道局進一步表示，前次報告均以EMU3000行車時間為依據，非時刻表內最短時間；此次改以台鐵時刻表內，該起迄點最短及最長時間範圍呈現，以台中至花蓮來看，現行台鐵為243-332分鐘、直鐵為168-249分鐘、搭乘高鐵至宜蘭轉乘台鐵則是140-211分鐘，北宜高鐵行車時間仍占優勢。

針對北宜直鐵尖峰增開班次由4班次減為1班次之原因，鐵道局說明，南港非可調度列車車站，108年北宜直鐵規劃報告利用台鐵第三軌立體交叉銜接，提供直鐵3班區間車於南港車站第3月台折返，加上南港始發1班對號車，共可增加4班次；不過，目前南港展覽館到樟樹灣間台鐵第三軌路權已供基隆捷運使用，因此興建北宜直鐵已無法讓區間車折返，因此尖峰小時僅能增加1班。

鐵道局表示，近期也持續強化溝通作業，如出席說明會、開設高鐵資訊專區、輿論回應，並與利害關係人及團體溝通；台鐵仍為宜蘭生活圈內重要接駁運具，另建議至少提供花東列車每小時2班次，滿足旅客需求；此外，也會針對車站聯外道路改善及公車路線規劃。

