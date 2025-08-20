勿再讓清潔隊員受傷！ 埔里鎮定「安全回收日」

埔里鎮長廖志城（右2）和清潔隊長陳俊宏（左2）宣布9月起，每週一為「安全回收日」。（埔里鎮公所提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮公所清潔隊員風吹日曬雨淋外，作業環境危機四伏，袋子、箱子混雜玻璃、燈管等易碎物品，經常遭碎片割傷送醫縫合，公所為維護清潔隊員工作安全，將自9月1日起訂每週一為「回收安全日」，請民眾盡量將廢玻璃容器、廢日光燈管與燈泡及廢棄小型家電，集中交付資源回收車人員。

不忍見清潔隊員常常遭暗藏在紙箱、袋子中的玻璃碎片割傷，埔里鎮公所決定從9月起訂定每週一為「回收安全日」，鎮長廖志城、清潔隊長陳俊宏等人今天開記者會宣布，呼籲鎮民儘量配合週一再把廢燈管燈泡、玻璃瓶、廢棄小家電拿給資源回收車的人員。

鎮長廖志城提醒民眾幾個回收小撇步，包括：回收廢玻璃容器先清空並洗淨，使用可辨識玻璃容器的透明袋子或紙箱集中，自成一袋交付資源回收車。

日光燈管與燈泡應避免撞擊造成破裂，並妥善存放或置入原有保護紙套中，尤其日光燈管、省電燈泡含有汞等有害物質，一旦破裂恐會汙染環境，並可能傷害清潔人員的眼睛與呼吸道。至於包括手機在內的小型家電，也應集中回收，避免金屬或破損零件傷人。

清潔隊長陳俊宏表示，其他週三、五、日的垃圾清運日，原則還是會收取這3類物品，但提醒民眾遵守回收原則，若未單獨分開，或未使用可辨識的袋子或箱子，可依廢棄物清理法處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

埔里清潔隊員常被玻璃碎片割傷，鮮血直流。（埔里鎮公所提供）

埔里清潔隊對回收燈管、燈泡都分類放置，民眾集中週一交付，可減少隊員受傷機會。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮清潔隊有特別印製3類回收物的回收小撇步。（埔里鎮公所提供）

