宜蘭蘭城晶英酒店疑似冰塊污染 消費者喝可樂喝到蟑螂

衛生局派員前往蘭城晶英酒店稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

2025/08/20 11:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市以櫻桃霸王鴨5吃著名的蘭城晶英酒店，傳出有顧客在可樂中喝到大蟑螂，懷疑是冰塊受污染，讓同桌親友作噁，最後業者在結帳時予以免單；但這已非該酒店首次傳出蟑螂入餐意外，去年也被爆出有顧客在招牌梅子醋飲喝到小蟑螂。宜蘭縣政府衛生局表示，已派員前往稽查，責令落實自主管理。

有民眾在脆（Threads）平台發文，分享前往該酒店享用櫻桃鴨大餐，友人喝可樂時發現有渣，一吐出來竟是隻大蟑螂，不確定蟑螂從哪裡出現？疑似是要了冰塊加入後，倒完飲料喝了才知道，原本業者要打8折並附上點心蛋糕作為補償，經反應最後結帳被免單。

貼文一出立刻吸引上萬人關注、留言，也有疑似工作人員上傳主管叮嚀事項，要求即日起換完桌布，桌面跟椅子要噴消毒液，再放餐具setting，以及冰桶上桌前，請確實檢查沒有異物後，再上桌給客人等工作守則。

蘭城晶英酒店非首次被爆出餐食中有蟑螂，去年也有民眾爆料，一家5口享用招牌梅子醋飲，用完餐後竟發現飲料壺裡有蟑螂，誤把蟑螂當梅子，讓他們當場作嘔難耐。

宜蘭縣衛生局指出，稽查時業者表示，第一時間接獲民眾反應後，已積極加強用餐區及製備場所的衛生清潔。經稽查現場後，了解餐具已清洗乾淨，且用餐區及製備區的衛生管理尚符合規定，已責令業者應落實自主管理，倘若再查有不法之情事，將依相關規定處辦。

宜蘭縣衛生局強調，餐飲業者應加強病媒防治，貯放之食品及餐具，應有防塵、防蟲及必要之衛生設施，以確保所供應食品之衛生安全。若違反「食品良好衛生規範準則」規定，將命其限期改正；屆期不改正者，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局派員稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

