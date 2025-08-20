醉心烘焙立志讀技職 顏志全開發「法式龍鬚糖」登上國宴

新銳甜點師顏志全熱愛烘焙，投身技職教育，大學階段即榮獲義大利大賽拉糖冠軍。（圖由技專校院招生專業化總辦公室提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕新銳甜點師顏志全從小對烘焙有興趣，並透過選讀技職之路勇敢追夢，曾獲國內外多個獎項的他，因緣際會投入傳統工藝「龍鬚糖」的技藝，巧妙將廟口古早味點心結合時尚元素，創新研發「法式龍鬚糖」，去年更一舉躍上總統就職國宴迎賓禮，驚艷四座。

強尼甜點工藝創辦人顏志全目前31歲，出身台南柳營，從小對烘焙就情有獨鍾，早早立定目標要讀技高、上國立高雄餐旅大學、出國比賽、大學畢業後要當主廚。他回憶，自己技高3年化身「練習狂人」與「證照達人」，不停練習、在家中烘焙各式甜點，親友都成為試吃的「小白鼠」，為了消化這些甜點，爸爸還因此找了很多朋友來家中泡茶。

這樣的努力讓他在技高階段就考取14張證照與烘焙乙級證照，還獲得高雄廚藝競賽銅牌，透過繁星推薦進入第一志願。顏志全說，技職讓自己早早確立人生志向，「做自己想做的事」，大學時更先後在國內外大賽的舞台上取得多項大獎，也在甜點師聖地的歐洲，拿下義大利SIGEP青年西點世界拉糖冠軍，畢業後出國就業，開拓視野。

顏志全指出，在第一次創業失敗後，因緣際會下發現小時候常吃的龍鬚糖逐漸式微，讓他決定投入龍鬚糖的研究與技藝保存。但過程中在台拜師不順利，後來透過視訊向中國的師傅請教，再憑著苦練多年的拉糖技術結合法式餡料，研發出全台第一個不會塌軟的「法式龍鬚糖」，返回老家創業，一舉成為台南知名伴手禮以及總統就職國宴禮。

不過顏志全坦言，「創業的前2年很苦」，產品雖好卻不懂行銷，但技職訓練的不怕苦、跨領域學習，讓他從頭學習管理行銷、短影音拍攝，終於讓生意步上軌道。他也勉勵喜歡動手實作的同學，勇敢擁抱技職體系，把「興趣」昇華成「志業」，開創屬於自己的專業之夢。

技專校院招生專業化總辦公室陳素芬執行長表示，技職教育提供充分的設備訓練和問題導向學習，選定方向，提早與產業接觸，可在專業發展上有更亮眼成績。

