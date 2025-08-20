兒盟調查：青少年沉迷社群、性影像外流機率高5倍

針對「數位原住民」的網路安全，兒福聯盟公布《2025年台灣兒少網路安全調查》，發現青少年84.6％每日使用社群媒體，性影像外流比例8.6％，以及逾6成不查證AI真偽等問題，亟需建立網路資訊使用安全及媒體素養。（圖由兒福聯盟提供）

2025/08/20 11:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對「數位原住民」的網路安全，兒福聯盟今（20日）公布全台6千多名高中生問卷調查，發現青少年84.6％每日使用社群媒體，性影像外流比例8.6％，通報案件數7年成長逾5倍，社群沉迷者的外流機率也比不沉迷者高出5倍；還有5成8愛用生成式AI，卻有6成從未或鮮少查證資訊真偽，相關媒體素養有待加強。

兒盟發布《2025年台灣兒少網路安全調查》，發現青少年對社群媒體依賴程度極高，每日使用比例達84.6％，其中更有13.6％已陷入沉迷狀態。更令人憂心的是，青少年性影像外流比例明顯上升，8.7%表示自己或同學曾外流個人性影像。

請繼續往下閱讀...

進一步分析，青少年每增加一個年級，自己外流性影像的機率提升19.6％；男性的外流機率比女性高出84.6％；而社群媒體沉迷者更是顯著高風險因子，其外流性影像的機率比無此情形者高出5倍多！

另一方面，近年來生成式AI技術推陳出新，也直接影響兒少的數位使用行為，調查發現有2成學生高頻率地使用生成式AI，但逾6成不查證AI資訊真偽。

兒盟建議，政府應建立完善且可近的求助管道和輔導服務，並加強宣導兒少在網路、社群媒體的安全意識與數位素養，以降低青少年捲入性影像外流的風險。

教育部現行的「中小學生數位教學指引」雖已納入AI相關內容，但兒盟調查顯示，僅約一半學生曾與老師討論過生成式AI的使用風險，建議學校應明確教授學生評估AI回答的精確性、辨識偏見與正確使用方法，以及在教育部現行指引上進一步增加實用教案，並落實於校園實行。

兒盟呼籲家長實踐「AI教育五要」，包括「要關心」青少年的心理健康狀況；「要互動」，鼓勵孩子多進行現實生活中的人際互動；教導青少年「要查驗」AI內容的依據、資料來源與正確性；「要檢視」AI使用時的隱私設定與資料蒐集情況；「要質疑」AI產出的內容，培養批判思考能力，而非全盤接受所有AI提供的資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法