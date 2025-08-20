新北5大福利津貼「複查免臨櫃」新制10月上路 社會局：主動清查、慎防詐騙

新北五大福利津貼免臨櫃複查。（新北市社會局提供）

2025/08/20 11:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局針對115年度5大福利津貼複查作業，新增試辦「低收入戶及中低收入戶福利津貼複查免臨櫃申請服務」，自今年10月起，符合資格的家庭無需再親自送件，搭配過去已採取主動清查的「中低收入老人生活津貼」、「身心障礙者生活補助」及「弱勢兒童及少年生活扶助」等項目，全面簡化申辦流程，預估至少可惠及10萬戶弱勢家庭。

新北市社會局長李美珍表示，以往每年10月初，新北市會啟動次年度社福資格總清查，民眾須親自到戶籍地區公所送件，對於長者、身心障礙者或行動不便者而言，可能需家人陪同，若因疏忽未能申請，甚至可能影響權益。



李美珍說，這次推動的「主動清查」政策，將整合中央與地方資料網絡，透過系統化流程縮短行政作業時間，讓複查更便利、更貼心，使弱勢家庭能及時獲得所需協助。

社會局提醒，新申請案件仍須備妥資料，親至戶籍地區公所申辦；但凡已具備114年度低收入戶或中低收入戶福利、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助資格的市民，自10月1日至12月31日複查期間，皆無需再親自送件，115年度福利資格將由社會局與29區公所主動審查辦理，並寄發通知信函，讓民眾清楚掌握便民措施。

社會局也特別呼籲，切勿輕信詐騙集團假借代辦名義，要求提供個人證件或資料。若接獲可疑來電，請立即撥打165反詐騙專線查證，保障自身權益。

