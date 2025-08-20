反高鐵延伸宜蘭 民團控訴鐵道局「大神話大謊言」犧牲直鐵

環境部環評大會20日審查北宜高鐵計畫，公民幫推等民間團體於環境部外召開「停審神話高鐵 ，公平對待直鐵」記者會，呼籲停審北宜高鐵案。前交通部長賀陳旦出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 10:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕「停審高鐵神話、公平對待直鐵！」交通部鐵道局為解決台北宜蘭交通假日壅塞問題，定調「高鐵延伸宜蘭計畫」，今（20日）送環境部環評大會，民間團體包含前交通部長賀陳旦等再度到環境部大門抗議，控訴官方過度神話高鐵，醜化台鐵，還要徵收良田房舍，肥了高鐵特定區周邊地主，要求今日停審。

公民幫推顧問林旺根說，北宜直鐵（台鐵路線，主要縮短台北宜蘭間行車時程）規劃20幾年，現在「昨是今非」要推高鐵方案，過去直鐵沒問題，現在通通跑出來，但直鐵改高鐵要多花2千億元，高鐵方案多延長20公里，需多徵收沿路良田、房舍及傳統聚落，付出景觀跟環境，「需要付出這個代價嗎？」

請繼續往下閱讀...

公民幫推理事長黃建興表示，高鐵延伸宜蘭計畫估直接工程費高達3521.8億元，整份報告卻過度神話高鐵，忽略直鐵，並將嚴重影響台鐵營運。台鐵產業工會會員代表邱述聖表示，高鐵將旅客送到宜蘭，才是挑戰，昨天下午才看到鐵道局報告，在北宜高鐵建成後，竟建議台鐵如何配合，但高鐵衝擊台鐵營運，直呼「需要放棄直鐵嗎？」

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，鐵道局稱高鐵4個90分鐘繞台一圈，是大神話大謊言，台北宜蘭屬短程運輸，不適合高鐵，跟國道客運及台鐵比，高鐵完全沒有競爭力，經濟效益評估更是大謊言，因無論把人留在宜蘭或去花東，都勢必要去羅東轉乘，產業外溢是觀光促成，要靠過夜留宿，高鐵當日來回，如何促成觀光效益？也批高鐵烏日及沙崙站跟台鐵區間車未對接，轉乘候車都被刻意忽略。

賀陳旦說，鐵道局一直醜化台鐵，神話高鐵能創造東部轉運中心，但高鐵後續旅途轉乘仍需靠台鐵，且原先高鐵方案還用小機車算轉乘代步，卻只美化高鐵好處，運營上更灌水平日3班、假日5班，如此高水準將來跳票，政府將賠上信用，就連國發會、財政部跟主計處都要求高鐵方案的財務須規劃及背書，相關數字跟評估變動如此大，如何審下去？要求今日環評停審，重開公聽會跟說明會。

前交通部長賀陳旦（中）18日呼籲高鐵延伸宜蘭環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法