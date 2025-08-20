傳統市場改建「全方位升級」！蔣萬安：行銷不能只交給外包廠商

台北市長蔣萬安表示，像曼谷的恰圖恰週末市集、東京築地市場等，都吸引許多國際觀光客，鼓勵局處要發揮創意，思考該怎麼樣做出台北的特色。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕為了讓民眾重新愛上逛傳統市場，台北市市場處近年加強改建傳統市場，讓「老店新生、新店創生」，台北市長蔣萬安表示，像曼谷的恰圖恰週末市集、東京築地市場等，都吸引許多國際觀光客，鼓勵局處要發揮創意，思考該怎麼樣做出台北的特色，同時也提醒，行銷不能只交給外包廠商構思，自己只是跟著流程走就好，機關首長和同仁要主動承擔責任，把發揮創意的主導權掌握在自己的手上。

台北市本週市政會議市場處報告傳統市場行銷活動計畫，蔣萬安裁示，公家機關要勇於創新，也可以做到顧客導向的新思維，並且要特別提醒各機關在舉辦活動，不是是只交給外包廠商構思，自己只是跟著流程走就好，尤其機關首長和同仁要主動承擔責任，把發揮創意的主導權收在自己的手上，把活動視為推動城市改變，創造長遠影響的契機，同仁透過積極參與、激盪創意，不但能夠讓活動更有專業和亮點，也能累積寶貴的經驗，持續提升能力，「而不是行禮如儀很制式的走完流程，辦完檢討結案，這樣非常的可惜。」

「投入大量經費推動舊市場改建，但市場改建不能只是換新房子，更應該一次全方位升級。」蔣萬安說，市場改建除硬體更新，更要強化營運管理，讓市民走進來第一眼就感受到乾淨、衛生、安全又好逛、好買。蔣萬安也表示，不只是看到開幕當天人潮洶湧，市場改建後應每一年攤商收入持續穩定的成長，顧客體驗與滿意度不斷提升，北市府要強化市場管理，輔導攤商遵守相關規範，並且研議透過教育訓練、活動服務與設計等方式，引入新的經營管理理念，包括攤商培訓、商品創新、數位行銷與國際友善服務等，全面提升市場營運的機能。

蔣萬安提及國際知名市集，包括泰國曼谷的恰圖恰週末市集Chatuchak Market是全球最大的週末市集，總共有1萬5000個攤位，分區明確；東京之前的築地市場外，創造出海鮮專門市集，還有清晨拍賣的文化，都吸引許多國際觀光客；新加坡牛車水美食街則是用戶外平價營業街區，整體的規畫環境整潔，讓所有觀光客都印象深刻。

蔣萬安說，產業發展局把市場、夜市改造了，商家也對業績寄予厚望，他指示觀傳局、文化局協助推一把，用更新穎抓眼球的手法來包裝台北特色，結合美食故事、文化創作以及旅遊行銷，吸引國際旅客走進來。

此外，蔣萬安也分享，以自己太太為例，平常忙，要照顧三個孩子，基本上家裡很少開伙，但有時她還是希望能下廚做飯，不過料理備料最花時間，在日本有很多超市會販售已經整理好的蔬菜組合，一包一包搭配好的菜色，有些甚至不用清洗，民眾買回家只要簡單的翻炒蒸煮就可以食用，他也發現台北已經有些超市推出有組合食材，但價格不斐，所以他請市場處研議，如何在傳統市場導入類似「即烹食材包」或「免洗食材組」，讓攤商覺得這是可以賺錢、拓展客源、提升品牌形象的機會，而不是額外的負擔。

