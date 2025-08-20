為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄雄嗨調酒節9/13、14愛河登場 亞洲百大酒吧及日本調酒大師助陣

    「高雄雄嗨調酒節」重磅回歸，圖為去年盛況。（觀光局提供）

    「高雄雄嗨調酒節」重磅回歸，圖為去年盛況。（觀光局提供）

    2025/08/20 10:27

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大餐酒盛典再度回歸，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13、14日在愛河畔登場，今年活動升級，集結逾70家風格酒吧、餐酒館與創意餐飲品牌，不僅邀請台北、台南及高雄3家入選「2025年亞洲百大酒吧」店家，更首度請來日本頂尖調酒大師現場獻技交流。

    高市觀光局長高閔琳表示，高雄有眾多特色酒吧與餐酒館，為推廣夜間觀光與夜經濟，今年「高雄雄嗨調酒節」請來2025年入選亞洲百大酒吧NO.41「To Infinity and Beyond」（台北）、NO.59「The Han-Jia Pairing Dinner 酣呷餐酒」（台南）、NO.75「Maltail」（高雄）助陣，加上高雄在地人氣酒吧「Bar DIP」、「行者」、「T.A.C.B.人文餐酒」、「滯漫 Halftime」、「講古吧 Kóng-Kóo」、「英迪格 PIER NO.1 高空酒吧」等，打造亞洲調酒文化交流盛會。

    今年活動將於9月13、14日下午3點至8點半，在愛河畔登場，活動全區免費入場。觀光局提醒，含酒精飲品須購買調酒券，線上早鳥票即日起於全台7-Eleven ibon開賣，每張888元（含飲酒手環1只、5張調酒券及活動限定帆布袋一個）。

    觀光局強調，於活動現場購買含酒精飲品需持調酒券，並填寫飲酒同意書，確認符合合法飲酒年齡，並配戴手環後才可兌換含酒精飲品；另於河西路與中正四路口設計程車招呼站，提供代駕服務。

    今年加碼推出交通與住宿優惠，持調酒券預購票、且高鐵出發站或到達站為左營站的旅客，可享高鐵優惠票價；持票券或手環入住高雄英迪格酒店、高雄福容飯店、高雄城市商旅，也可享住房與餐飲折扣。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄愛河畔品味high ball、shot等各類創意cocktail 花式調酒。（觀光局提供）飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

    高雄愛河畔品味high ball、shot等各類創意cocktail 花式調酒。（觀光局提供）飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

    熱門推播