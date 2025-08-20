為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    廂型車一路撒冥紙！從清境丟到武嶺 太管處將開罰移送裁處

    有民眾向太魯閣國家管理處檢舉車輛在合歡山公路沿途撒冥紙的行為。（太管處提供）

    2025/08/20 10:21

    〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾在社群平台貼一段影片指出，一輛廂型車沿著合歡山台14甲線行駛，從車上沿途撒紙錢，「從清境一路丟到武嶺，至少丟出了上百張」，太魯閣國家公園管理處今指出，已請保七總隊第九大隊協助查處，如經查證屬實，將依違反太魯閣國家公園區域內公告禁止事項處以新臺幣1500元罰鍰，並將蒐證移請南投縣政府依據廢棄物清理法裁處。

    貼文指出，19日上午8點多，他開車行經合歡山公路台14甲線從南投往花蓮方向行駛，前面一輛福斯箱型車沿路撒紙錢，「從清境一路丟到武嶺，至少丟出了上百張，整路都是還有一些已掉到山坡下」，網友貼文呼籲：「請不要污染環境嗎？」

    太管處指出，接獲民眾在社群媒體反映合歡山區出現車主沿途撒冥紙的情形，呼籲高山地區並非合宜的祭祀地點，請民眾勿因偏差行為造成山林損害。冥紙隨風飄散，易污染河川與生態環境，甚至危及珍貴動植物棲地；若於山區焚燒，更可能引發森林火災。部分偏僻或險峻地區清潔困難，垃圾長期累積將對環境造成不可逆傷害。

    太管處說明，太魯閣國家公園禁止事項第5點：「未經核准禁止設置祭祀設施」、第8點：「禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」、第10點：「禁止破壞公眾物品與設施」，違者可處新台幣1500元至3000元罰鍰。信仰是個人自由應以不危害環境為前提，但請民眾確實遵守國家公園規範，多發揮一點公德心就是功德無量，共同愛護珍惜山林資源。

