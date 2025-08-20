為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆公共場所AED電池或電擊貼片 最長逾期7年

    基隆市公共場所設置的AED，部分管理未妥善，電池等耗材最長有7年未更換。圖與新聞無關。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公共場所設置的AED，部分管理未妥善，電池等耗材最長有7年未更換。圖與新聞無關。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/20 10:07

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕民代經常建議在運動場所或里民活動中心等設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），加強緊急醫療救護，據統計基隆市公共場所設置200多台AED，但未妥善管理，有的電池或電擊貼片已逾期長達7年，甚至市府的所屬機關也有這種情況。衛生局表示，已陸續輔導更新各場所AED的電池等耗材。

    基隆審計室指出，衛生局2024年編列近6千萬預算，配合衛福部公告訂定應置有AED的公共場所，滾動檢討設置，基隆市的公共場所205處設置有AED，總共有235台。

    不過，雖然有定期辦理AED訓練，並輔導登錄作業，但有些場所資訊未登錄，也未妥善更換電池或耗材，部分AED電池或電擊貼片逾期1個月至7年不等，甚至令人較為安心的市政府所屬機關也有此情形。至今年3月止，AED電池或電擊貼片未登錄使用期限有47台，電池或電擊貼片逾使用期限57台。

    衛生局表示，已函請全市設置場所加強自主管理及定期更新資料庫資訊，各衛生所也定期督導各場所更新電池耗材及AED資訊網資訊，並請各管理單位每月定期檢視，使設備運作正常無虞，最近也陸續更新AED的電池等耗材。

