為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跟颱風賽跑！好德行善團前進台南風災搶修房舍 看見最美的風景

    彰化縣好德行善團前進台南，幫助弱勢戶重建家園。（圖由好德行善團提供）

    彰化縣好德行善團前進台南，幫助弱勢戶重建家園。（圖由好德行善團提供）

    2025/08/20 10:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲風災重創台南，也讓彰化好德行善團首度跨出彰化縣為受災弱勢戶重建家園，以修繕最急迫的屋頂為主，讓災民不必再擔心下雨會漏水。該團秘書長陳文彬表示，部分浪板採用二手回收裁切再利用，受幫助的民眾也都樂意接受並感恩，讓人看見台灣最美的風景。

    陳文彬表示，目前已完成第3起幫助案件，目標是20件，第3起案件位於七股，獨居黃姓長者住在老家的三合院，黃姓長者有失智情況，因為臥室與廚房的屋頂都掀開了，造成獨老所睡的床也因此受潮發霉，如果遇到下雨就必須在屋內尋找不會漏雨的地方休息，兒子則從風災迄今就直接住在車上。

    陳文彬說，當幫黃姓獨老進行修膳時，家屬認為社會公益力量應該多去幫助需要幫助的人，因此，只要修獨老臥室，以及會用到的廚房就好。至於公廳部分，再由親友共同負起修繕責任。

    陳文彬強調，在他與理事長蔣煙燈前進修繕現場，發現台灣人的善良與溫暖，有時會用到回收的二手浪板裁切來做屋頂，民眾也會樂意接受，或是覺得修繕到可以住就好，把資源留給其它的人，完全不會貪心，見證台灣最美的風景。

    彰化縣好德行善團前進台南，幫助弱勢戶重建家園。（圖由好德行善團提供）

    彰化縣好德行善團前進台南，幫助弱勢戶重建家園。（圖由好德行善團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播