跟颱風賽跑！好德行善團前進台南風災搶修房舍 看見最美的風景

2025/08/20 10:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲風災重創台南，也讓彰化好德行善團首度跨出彰化縣為受災弱勢戶重建家園，以修繕最急迫的屋頂為主，讓災民不必再擔心下雨會漏水。該團秘書長陳文彬表示，部分浪板採用二手回收裁切再利用，受幫助的民眾也都樂意接受並感恩，讓人看見台灣最美的風景。

陳文彬表示，目前已完成第3起幫助案件，目標是20件，第3起案件位於七股，獨居黃姓長者住在老家的三合院，黃姓長者有失智情況，因為臥室與廚房的屋頂都掀開了，造成獨老所睡的床也因此受潮發霉，如果遇到下雨就必須在屋內尋找不會漏雨的地方休息，兒子則從風災迄今就直接住在車上。

陳文彬說，當幫黃姓獨老進行修膳時，家屬認為社會公益力量應該多去幫助需要幫助的人，因此，只要修獨老臥室，以及會用到的廚房就好。至於公廳部分，再由親友共同負起修繕責任。

陳文彬強調，在他與理事長蔣煙燈前進修繕現場，發現台灣人的善良與溫暖，有時會用到回收的二手浪板裁切來做屋頂，民眾也會樂意接受，或是覺得修繕到可以住就好，把資源留給其它的人，完全不會貪心，見證台灣最美的風景。

彰化縣好德行善團前進台南，幫助弱勢戶重建家園。（圖由好德行善團提供）

