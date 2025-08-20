北市環保局召開內湖焚化廠轉型公聽會 盼打造綠能循環園區

台北市環保局期望能翻轉焚化廠避鄰措施的刻板印象，推動內湖垃圾焚化廠轉型為「綠能循環園區」BOT案，結合環境教育、再生能源、循環資材、綠化空間及回饋設施，並於13日至15日舉辦3場公聽會。（台北市環保局提供）

2025/08/20 09:54

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府環保局期望能翻轉焚化廠避鄰措施的刻板印象，推動內湖垃圾焚化廠轉型為「綠能循環園區」BOT案，結合環境教育、再生能源、循環資材、綠化空間及回饋設施，並於13日至15日舉辦3場公聽會，並將民眾意見彙整成會議紀錄，並上傳至台北市政府電子公告欄公開陳列30日，以落實資訊公開與民眾參與。

環保局依《臺北市淨零排放管理自治條例》第36條第2項規定，推動內湖垃圾焚化廠轉型為「綠能循環園區」，結合環境教育、再生能源、循環資材、綠化空間及回饋設施，採促進民間參與公共建設方式（BOT）辦理。環保局於13日至15日陸續舉辦3場次公聽會，期藉由廣納各方意見，使BOT案（建設、營運、移轉的促參案件）規劃更為周詳，打造北市嶄新地標，翻轉過往鄰避設施的刻板印象。

環保局指出，內湖焚化廠為全國首座大型垃圾焚化設施，自81年啟用至今已邁入第33年，為確保北市廢棄物自主處理量能及配合淨零政策，規劃導入民間資源，將內湖焚化廠轉型為全球首座與捷運系統銜接的「綠能循環園區」，園區未來包含廢棄物處理、再利用及回饋設施等，並規畫將設施外觀結合城市地景，實現與都市景觀融合的新形態。

環保局也表示，將會彙整3場次公聽會所蒐集的意見及現場簡要回覆情形，如煙囪外觀塗裝、強化空氣污染防制、維護周邊環境品質、調整垃圾車進出動線、增加泳池深度及三溫暖、將北區資收站及暫置場域遷入、內湖焚化廠除役或遷廠等，並上傳至台北市政府電子公告欄公開30日，體現資訊透明與公民參與精神。

環保局補充，內湖綠能循環園區未來將引進先進技術、設備，並結合自動控制、AI人工智慧輔助等，提升廢棄物處理效率及發電效能，同時強化污染防制，全面落實「全循環、零廢棄、智慧治理」的核心理念。

