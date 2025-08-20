獨家》高雄孩子值得！美濃冠軍米供學校午餐 農會認賠210萬

美濃每年生產約7500噸高雄147白米。（鍾清輝提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃栽種的「高雄147」好米在國內外米質品鑑榮獲許多獎項，曾榮獲國際風味暨品質評鑒iTQi三星獎、台灣稻米達人冠軍賽亞軍，美濃區農會為了讓孩子吃到最好的米，決定成為學校午糧供應的廠商之一，市價每公斤70元的好米以每公斤43.6元低價供應300噸，今天（20日）上午8點開放申請，立即被訂購一空；農會總幹事鍾清輝笑稱，雖然農會得虧損210萬元，但一切都只因為「高雄的孩子值得」。

「砍頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。」鍾清輝說，美濃每年約可生產7500噸「高雄147」，這幾年內銷市場穩定，平均每公斤售價為70元，日前外銷到南非，也有每公斤80元的好價格，生產每公斤「高雄147」的成本價超過50元，但農會還是決定成為新學年學校午糧供應的廠商之一，以每公斤白米43.6元（所有供應商均一價）每月提供60噸，共300噸開放給學校訂購。

鍾清輝指出，政府每年收公糧，每公斤至少要虧損20元，農會「捨不得」政府收越多公糧、虧損越多錢，所以美濃農會成立「稻米產銷契作集團產區」，以更好的價格跟農民契作500公頃，讓農民願意生產優質的高雄147米，也讓高雄的孩子吃到「在地的」好米。

鍾清輝說，台灣光是每人食米消費量的日益降低，勢必逐年減少種稻的面積，不然就是要透過補貼的方式外銷到國外，要提升台灣食米消費量，要從學校營養午餐白米開始，從學校影響到家庭，最終影響到整個社會與國家。

「讓孩子從小吃到在地的好米，記取米飯美好的記憶。」鍾清輝說，雖然這次做的是賠錢生意，但只要搭配食農教育，培養孩子從小味蕾的記憶，孩子不是不喜歡吃米飯，而是沒有吃到好吃的米飯，長大了更不喜歡吃米飯，讓台灣食米消費量止跌，就從學校吃美濃高雄147米開始翻轉。

