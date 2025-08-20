為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    經濟部AI新秀計畫 籲台東加入AI新機會

    經濟部「AI新秀計畫」今天下午2點將在國立台東大學產學創新園區舉行說明會。（記者黃明堂攝）

    2025/08/20 09:42

    〔記者黃明堂／台東報導〕經濟部「AI新秀計畫」第2梯次正式啟動，為讓更多東部青年與在地企業共享AI契機，今天下午2點將在國立台東大學產學創新園區舉行說明會，現場除完整解說參訓資格與課程內容外，也將安排Q&A交流，協助青年與企業深入了解如何透過本計畫掌握AI技能與實務資源。

    東大表示，「AI新秀計畫」是結合學界與產業界、真正培育AI實務人才的計畫。首梯次自公告起即吸引逾千名青年踴躍報名，最終錄取152人，並獲得台灣微軟、日月光、宏碁資訊等超過60家國內外企業支持，顯見計畫切中產業需求。第2梯次不僅擴大實作場域與業界師資參與，更首度將資源延伸至東部，推出「台東場」特別加開說明會，展現政府對區域均衡發展的重視。

    校長鄭憲宗表示，台東大學長期深耕智慧農業、觀光與教育應用，此次與經濟部合作，將讓東部青年直接接軌全國性的AI人才培育計畫，進一步強化在地產業創新動能。說明會將協助學生與企業深入了解課程設計、實作訓練與實習安排，並爭取參與的機會。

    產業發展署指出，第2梯次「AI新秀計畫」徵件即日起展開，收件截止至9月1日。有興趣的學生、企業或學校可洽詢信箱 itp_service@itri.org.tw，計畫最新資訊將公布於「經濟部產業人才發展資訊網-AI新秀計畫專區」

