不是裝置藝術！骨董級消防栓用壓克力板罩住 意外成打卡景點

消防栓外用壓克力板罩住，意外成民眾打卡景點。（記者湯世名攝）

2025/08/20 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰化藝術館前廣場是民眾散步、親子遊憩好去處，但有民眾發現廣場上竟矗立著1支消防栓，用透明壓克力板罩住，板子上還寫著「消防栓」3個字，相當突兀，以為是裝置藝術或骨董，此處還成為打卡熱門景點；消防局對此指出，該消防栓是為防止民眾踢到或撞到，因此用壓克力罩住，由於這支消防栓已未使用，附近也有其他消防栓因應，因此自來水公司將前往了解是否要移除。

有民眾指出，他們每天經過彰化藝術館廣場時都會看到這支被壓克力板罩住的消防栓，覺得相當可愛，但也納悶為何消防栓外還要用壓克力板罩著？由於這支消防栓外觀已經相當老舊，加上附近有不少古蹟，猜測可能是當成古蹟或裝置藝術擺飾，讓民眾觀賞；也有人猜測消防栓就矗立在廣場上，行走時很容易不小心就踢到，因此套上壓克力板防止民眾踢到。

消防局則表示，這支消防栓已有相當年代，堪稱骨董級消防栓，早年如何矗立該處已不可考；附近已有其它消防栓因應，因此這支消防栓本身已無出水功能，經了解是彰化藝術館方為防止民眾無意間踢到或撞到，因此用透明壓克力罩住來防範，無心插柳反成為民眾打卡拍照景點。

消防栓已嚴重鏽蝕老舊，顯示其年代久遠。（記者湯世名攝）

消防栓用壓克力板罩住防踢撞。（記者湯世名攝）

消防栓矗立在彰化藝術館前廣場，不少人誤以為是裝置藝術。（記者湯世名攝）

