    首頁　>　生活

    智慧科技當道！Formosa科學探索營40學生開啟AI實作之旅

    台塑企業與虎科大合作，在虎尾高中舉辦兩天科學探索營，免費帶領40名學生學習AI實作技術。（記者李文德攝）

    台塑企業與虎科大合作，在虎尾高中舉辦兩天科學探索營，免費帶領40名學生學習AI實作技術。（記者李文德攝）

    2025/08/20 09:39

    〔記者李文德／雲林報導〕AI（人工智慧）當道，不少學校、企業紛紛導入相關科技。為讓學童學習最先進技術，台塑企業與虎尾科技大學合作，在國立虎尾高中舉辦「Formosa科學探索營」，帶領40名國中生以「AI×自動化×智慧工廠」為主，啟動實作之旅。

    台塑麥寮管理處副總經理蔡建樑表示，科學探索營邁入第3年，今年以「AI×自動化×智慧工廠」為核心，結合現下流行人工智慧、邏輯控制與智慧物流等應用領域，設計出兼具趣味性與實作性的跨域課程。

    虎科大電子系副教授吳添全表示，兩天營隊課程中，除了讓學生操控自走車進行倉儲任務模擬競賽，演練智慧物流與自動化控制的應用情境；更讓學生們透過「micro:bit開發板」進行程式邏輯訓練，還有學習如何製作LED呼吸燈、親手設計智慧自走車，進一步揭秘智慧工廠背後的運作邏輯與技術應用。

    蔡建樑指出，AI無所不在，不只是手機裡的語音助理，拍照軟體的自動美顏，甚至是Google地圖上，遍地都能看見它的蹤跡，如台塑企業也導入AI與自動化，利用自走車進行運送，既省力又省時，還節能省碳，讓工廠符合環保永續理念。

    兩天營隊課程中，將讓學生親自設計自走車並操控，藉此演練智慧物流與自動化控制的應用情境。（記者李文德攝）

    兩天營隊課程中，將讓學生親自設計自走車並操控，藉此演練智慧物流與自動化控制的應用情境。（記者李文德攝）

    台塑企業與虎科大合作，在虎尾高中舉辦兩天科學探索營，免費帶領40名學生學習AI實作技術。（記者李文德攝）

    台塑企業與虎科大合作，在虎尾高中舉辦兩天科學探索營，免費帶領40名學生學習AI實作技術。（記者李文德攝）

