揪感心！營造公司免費修繕風災戶 助弱勢家庭安心入住

嘉義縣布袋鎮仍有不少風災戶的房屋尚未修復。（嘉義林業分署提供）

2025/08/20 09:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，沿海地區許多房子的屋頂被強風掀開，由於受災戶太多，出現找不到工班修復的窘況。農業部林業及自然保育署嘉義分署在「行政院雲嘉南災害復原前進指揮所」調度下，媒合廠商協助嘉義縣布袋鎮居民重建家園。廠商得知受災戶經濟也陷入困境時，除允諾將以最快的時間備料施工，還決定「雪中送炭」負擔全額費用，讓災民感受到人間處處有溫暖。

嘉義分署李定忠指出，丹娜絲颱風是自1958年有完整紀錄以來首個於嘉義登陸的颱風，首當其衝的布袋鎮災情慘重，但由於受災戶太多致難以找到工班，嘉義分署接獲行政院前進指揮所的指示後，立即投入災損房屋修繕媒合工作，號召合作的優良廠商一同協助，已經獲得立成工程顧問公司及良展營造共襄盛舉。

據了解，受災蔡姓屋主將該房屋無償提供吳女士及其先生使用，房子因颱風重創受損，屋主和住戶都無力負擔修繕費用，經林業分署媒介良展營造協助，蔡姓屋主原想以修補損壞方式維持房屋基本功能，但良展營造派人勘查後，發現鋼構鏽蝕嚴重，局部修復恐有安全之虞，必須大修復，考慮到住戶吳女的先生長期洗腎，經濟狀況不佳，良展營造負責人主動表達願意承擔全額費用，讓吳女士夫婦能有一個安全也安心的住所。

嘉義分署強調，將攜手優質廠商持續協助布袋鎮受災住戶重建家園，協助民眾早日恢復正常且安全的生活。

嘉義林業分署媒介優質營造廠商協助風災戶修繕。（嘉義林業分署）

嘉義林業分署分署長李定忠（左）感謝營造廠商雪中送炭。（嘉義林業分署）

