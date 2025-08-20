80歲以上免巴氏量表申請數不如預期？ 洪申翰：趨勢待觀察

勞動部長洪申翰。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕「就業服務法」於去年年底修正通過，今年8月1日起80歲以上長者免巴氏量表即可申請外籍看護工，勞動部原擔憂，新制上路後將導致移工棄重症擇輕症、恐湧現10萬名家庭看護需求，但新制上路後超過2週，勞動部長洪申翰表示，後續申請數量與趨勢有待觀察，勞動部會視情況提出因應與配套。

80歲以上、70歲以上二期癌患自今年8月1日起免巴氏量表即可申請外籍看護，勞動部原預估，新制上路後將增加10萬名家庭看護工需求，但有媒體指出，今年8月上旬，透過台灣就業通申請移工僅615件，長期照顧管理中心提出申請的70歲以上罹患癌症第2或第3期計有8件，不分齡罹患癌症第4期則僅有34件。

對於相關申請情況，洪申翰今日赴立法院衛環委員會就「就業服務法第46條，80歲以上長者聘請外籍看護免巴氏量表上路，對重症家庭的衝擊與配套措施」進行專題報告。

洪申翰指出，截至今年8月17日，因修法後免巴氏量表即可申請外籍看護的80歲以上、70歲以上二期癌患，相關申請約1450件，且新制上路第2週的申請案件數是第1週的2倍，明顯有成長的趨勢。

因此，洪申翰強調，後續申請數量與走勢還需要時間觀察，不適合只是用第1週的申請數來評判，若發現申請人數較多，勞動部作為行政機關，也會有相關因應措施與配套。

