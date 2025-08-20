為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹縣縣長盃書法賽可拿獎金 還有機會躋身文創商品

    去年新竹縣長盃書法競賽「國高中職組」第1名羅禾珈的 楷書「蛇麼攏賀」，就獲選收錄為今年新竹縣書藝年曆的7月號。（取自新竹縣文化基金會臉書粉絲專頁）

    2025/08/20 09:16

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽今天開始到9月16日進行初賽徵件，決賽則預定在10月19日於竹北市六家國小舉行，總獎金和獎品高達50萬，名列前茅的「好手」，除了可以捧回獎金，今年還有機會成為全縣的文創產品，讓自己的手筆成為明年新竹縣書藝年曆其中1個月份的代表，或者成為新年的元氣紅包袋，讓得獎的成就感加成，更廣為流傳和被收藏。

    縣府文化局長朱淑敏說，今年的縣長盃全國書法比賽共有：國小、國中、高中職、大專以及社會組分別競爭，鼓勵不同年齡層的書法藝術愛好者參與。

    新竹縣文化基金會副執行長田芮熙說，由於新竹縣長期推廣書法藝術，所以得獎作品除將於賽後公開在縣府長廊展出，也將有機會參與該基金會的文創開發計畫，而2026年的新竹縣書藝年曆與紅包袋還將印上優秀參賽者的手跡，讓更多人收藏。

    新竹縣非常推崇書法藝術，除了每年例行春節前的現場揮毫活動，也年年舉辦縣長盃書法競賽。（資料照，記者黃美珠攝）

