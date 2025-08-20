澎湖縣政府農漁局打擊非法漁業 連續2日展現實績

澎湖縣政府農漁局租用海洋志工船，連續2日打擊非法漁撈。（澎湖縣政府提供）

2025/08/20 09:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局連續2日拂曉出擊！繼18日夜間成功查緝潛水器非法補漁後，昨（19日）再度聯合海巡署十三巡防區及民間海洋保育志工隊，前往望安週邊海域查獲1艘CTS舢舨漁船，違規在距岸1海浬內使用底刺網作業，宣示澎湖縣政府打擊非法漁業決心。

澎湖縣政府農漁局表示，違規漁船約19日下午4時30分出馬公港，經過虎井往南航行，之後停滯於望安旁南塭海域作業，農漁局接獲海巡署通報後，隨即啟動租用海洋保育志工隊船艇，趕往目標船海域查緝，到達現場後，發現該船於距離南塭岸際僅約0.22海浬處作業，且使用漁具為底刺網，已違反澎湖縣公告之「澎湖縣底刺網禁漁區、禁漁期及有關限制事宜」規定，凡以底刺網作業之漁船（筏）每年3、4、7及8月間，禁止進入澎湖縣沿岸最高高潮線起向外延伸1浬海域內（包含離島）作業。

農漁局人員經表明身份後靠船登檢蒐證，並向船主說明相關法規後，船主表示知道縣府的公告，也了解自己違規，願意配合後續行政調查，因船主態度良好且配合蒐證，故完成蒐證後即由船主自行收拾網具後離開，後續將由農漁局依照漁業法第65條規定裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

澎湖縣政府再次呼籲漁民朋友遵守法規，共同維護海洋漁業資源，切勿以身試法，若對相關規定有疑義，可電話洽詢農漁局人員（9262620#120、121）。

澎湖縣政府農漁局登船查緝，依法進行蒐證及告發。（澎湖縣政府農漁局提供）

