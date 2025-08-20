為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    7月豪雨重創東螺溪綠色隧道 部分路段樹根裸露、路基淘空

    東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

    東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/20 09:06

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉東螺溪南北兩岸種上千棵的木棉樹和苦楝樹形成綠色隧道，是民眾遊憩、騎車的景點，但七月間的連日豪雨造成部分路段樹木根基裸露，甚至路基被淘空，恐危及堤防與河道安全，多株數十年樹齡的苦楝樹連根倒伏，知名綠色隧道景觀正面臨威脅。

    彰化縣議員李俊諭發現約有2公里長的木棉花道沿岸堤岸被掏空，木棉樹根系裸露，「若下次再遇大雨，樹木倒伏可能阻塞河道，恐引發潰堤，影響附近居民生命財產安全。」

    李俊諭表示，東螺溪木棉花道位於田尾北岸及埤頭南岸交界，沿岸種植逾600棵木棉，木棉花道一整排近百棵大樹受影響，一旦河岸潰堤，田尾鄉溪頂、正義、新厝等村莊都可能遭殃，不僅交通受阻，經年成形的綠色隧道也恐需重植。

    李俊諭還發現，一處河段路基淘空後露出大量垃圾，旁邊兩株高大苦楝樹因此失去支撐、被大雨沖垮，疑為早期偷埋廢棄物所致，呼籲縣府盡速整治，避免災情擴大。

    縣府水利資源處表示，舊濁水溪沿岸部分樹木倒伏恐影響排水，20日起將進場辦理移除作業，另土堤沖刷部分將以覆土及太空包回復以保護堤岸安全。

    東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

    東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播