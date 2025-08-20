7月豪雨重創東螺溪綠色隧道 部分路段樹根裸露、路基淘空

東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

2025/08/20 09:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉東螺溪南北兩岸種上千棵的木棉樹和苦楝樹形成綠色隧道，是民眾遊憩、騎車的景點，但七月間的連日豪雨造成部分路段樹木根基裸露，甚至路基被淘空，恐危及堤防與河道安全，多株數十年樹齡的苦楝樹連根倒伏，知名綠色隧道景觀正面臨威脅。

彰化縣議員李俊諭發現約有2公里長的木棉花道沿岸堤岸被掏空，木棉樹根系裸露，「若下次再遇大雨，樹木倒伏可能阻塞河道，恐引發潰堤，影響附近居民生命財產安全。」

請繼續往下閱讀...

李俊諭表示，東螺溪木棉花道位於田尾北岸及埤頭南岸交界，沿岸種植逾600棵木棉，木棉花道一整排近百棵大樹受影響，一旦河岸潰堤，田尾鄉溪頂、正義、新厝等村莊都可能遭殃，不僅交通受阻，經年成形的綠色隧道也恐需重植。

李俊諭還發現，一處河段路基淘空後露出大量垃圾，旁邊兩株高大苦楝樹因此失去支撐、被大雨沖垮，疑為早期偷埋廢棄物所致，呼籲縣府盡速整治，避免災情擴大。

縣府水利資源處表示，舊濁水溪沿岸部分樹木倒伏恐影響排水，20日起將進場辦理移除作業，另土堤沖刷部分將以覆土及太空包回復以保護堤岸安全。

東螺溪綠色隧道部路段樹木根裸露，大水沖出垃圾。（記者顏宏駿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法