    生活

    高雄學校數位載具使用率偏低 近半數未達6成遭檢討

    高雄市數位載具有近半數使用率未達6成。（擷取自審計部公告）

    2025/08/20 09:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕隨著科技發展，學校推廣平板電腦等數位載具與教學軟體，不過審計部公布去年審核結果，發現高雄市近5.6萬台載具，約2.3萬台使用率不到60%，且未落實效益檢核與追蹤機制。高雄市教育局回覆，針對載具使用率偏低學校，將依各校實際困境與需求個別化輔導。

    審計部指出，高雄市教育局配合教育部推動數位方案，於2022年度成立雙語暨數位學習推動辦公室，以促進師生科技輔助教學與學習及提升數位素養能力。2022至2024年度，推動學習載具及充電車、載具管理系統使用授權、教學軟體、校園無線網路、基本維運及培訓等，執行經費共12億1339萬餘元。

    審計部查核數位方案推動情形，依2023學年度師生人數配置原則，高市公私立學校配發學習載具設備計 359校，達5萬6049 台，但分析2024年2月至6月期間使用情形，其中140校計2萬3025台載具使用率未達 60％，甚至有16校計2502台載具使用率未達30％。

    再者，2023學年度第 1 學期全市及各校授權軟體「不曾使用」平均比率分別為58.9％及 36.6％，與2022學年度第 2 學期的49％及 18.9％相較，上升 9.9 及 17.7個百分點，顯示教學軟體資源實際使用情形下降。

    據教育局回應，為提升數位資源有效運用，已將剩餘之載具調撥予使用率較高之學校，使設備資源發揮最大效益；另針對載具使用率偏低之學校，透過軟體專家及具教學專長之教師，分享軟體應用之時機與策略，並依據各校實際困境與需求，提供個別化輔導，期能有效提升載具與教學軟體之整體使用率。

