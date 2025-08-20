有車沒人開！公車脫班誤點嚴重 11縣市駕駛比車少

審計部調查發現，駕駛人數4年來減少11.17％，此外，包括新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等11縣市有車輛數多於駕駛人數情形。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕有車沒人開！各縣市不少市區公車駕駛在COVID－19疫情期間離職，至今未能全數回流，審計部調查發現，駕駛人數較4年前減少11.17％，此外，包括新北市、桃園市、台中市等11縣市「車輛多於駕駛」，顯示駕駛人力缺口問題嚴重，公車脫班或誤點頻仍，公車屢被投訴未依核定班距發車。

審計部表示，交通部109年6月修正規定，將大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡上限自65歲延長至68歲，並陸續辦理各項補助方案，以提高客運駕駛工作誘因。惟各市縣市區汽車客運業駕駛人數，自109年1萬1844人，減少至113年1萬521人，減幅為11.17％。

駕駛人數減幅超過10％者，計有台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣等7縣市，介於12.47％至33.62％，因疫情期間客源減少，駕駛收入減少而離職，疫情後因已轉職、薪資缺乏誘因、工時較長等因素，駕駛遲未能回流，衍生各市縣市區客運人車比偏低，公車脫班或誤點頻仍，業者屢遭民眾投訴公車未依核定班距發車。

審計部指出，據各市縣政府統計，新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、金門縣、連江縣等11縣市，有車輛數多於駕駛人數情形，顯示駕駛人力缺口問題嚴重。

另公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）已納入補助客運業者擴編駕駛人力提案申請，110至113年度各市縣公車業者營運相關補助提案計1452件，包含幸福巴士、小黃公車及營運虧損補貼等項目，其中尚無補助擴編駕駛人力之提案，不利提升市區汽車客運駕駛人數。

交通部解釋，為改善營業大客車駕駛缺工情形，已推動擴大徵才就業獎勵方案，提供駕駛訓練費、訓練期間生活津貼及穩定就業獎金等；又自112年起將部分票差補貼經費用於提高駕駛薪資，以提升市區客運駕駛薪資水準及留任誘因，後續將持續與市縣政府合作。

