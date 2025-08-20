為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    好療癒！台中海洋館明日試營運 企鵝、水母最吸睛

    台中海洋館有數千隻水母搭配沉浸式互動投影緩慢漂浮。（記者唐在馨攝）

    台中海洋館有數千隻水母搭配沉浸式互動投影緩慢漂浮。（記者唐在馨攝）

    2025/08/20 08:41

    〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚，台中海洋館將於明（21）日對外試營運，預料將吸引大批親子遊客把握暑假尾聲，目睹可愛企鵝與水母風采，尤其「全台首創企鵝開放式展示缸」，突破傳統隔離方式，遊客可近距離觀察麥哲倫企鵝優游，另外，全國規模最大水母展示區，有高達20種水母，是全館最大亮點，讓參觀的遊客直呼好療癒。

    台中海洋館指出，在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，最大亮點莫過於「全開放式設計」，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果。

    目前海洋館內共有6隻可愛麥哲倫企鵝，牠們搖搖晃晃行走或在水中優游，非常吸睛，海洋館指出，年底預計一共有18隻企鵝迎賓。

    除了可愛企鵝，另一大亮點是台灣首次展出的迷你水母「烏鴉帽水母」、巨大身形「南美洲海刺水母」，數千隻水母搭配沉浸式互動投影緩慢漂浮，帶領遊客進入神秘水母幻境，非常療癒。

    麥哲倫企鵝模樣可愛，受到遊客歡迎。（記者唐在馨攝）

    麥哲倫企鵝模樣可愛，受到遊客歡迎。（記者唐在馨攝）

    台中海洋館8/21試營運。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館8/21試營運。（記者張軒哲攝）

