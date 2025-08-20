熱帶擾動醞釀中！專家估週四或週五成形 最接近台灣時間曝

「林老師氣象站」指出，根據今晨最新氣象資訊結果，各國數值模式均顯示，菲島東方外海將有新的熱帶擾動生成，且隨環境駛流場的導引，由東向西運動的路徑機會最大。（圖擷自臉書）

2025/08/20 08:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，菲律賓東方外海將有新的熱帶擾動生成，目前不同模式預測，生成時間將落在週四或週五，並在隔一天最靠近台灣，預估會在進入南海後才有增強為颱風的機會，雖然發展偏弱，但將間接導致南來水氣增多，午後各地易有熱對流降雨，天氣型態偏濕熱。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨最新氣象資訊結果，各國數值模式均顯示，菲島東方外海將有新的熱帶擾動生成，且隨環境駛流場的導引，由東向西運動的路徑機會最大；但在熱帶擾動的強度與形成時間，還是有些分歧的差異看法。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，根據美國模式顯示，熱帶擾動將在22日（週五）生成，生成地點為菲島東方外海，隨後將走巴士海峽南側，非常靠近呂宋島陸地，預計23日中心最靠近台灣。在進入南海後，成颱機會大，隨後再往海南島繼續前進。

至於歐洲模式則認為，這個熱帶擾動強度最多只會發展到熱帶性低氣壓，且預估將提早在21日生成，22日中心最靠近台灣，當擾動走到南海時，會再增強為颱風。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今上午也發文指出，週四至週末台灣附近的環境風場主要還是隨太平洋高壓逐漸西伸轉為東南或偏東風，各地天氣趨於穩定。不過由於目前位在菲律賓以東海面的熱帶擾動將在週末逐漸西移通過菲律賓，雖然發展偏弱、成颱機會低，但將間接導致南來水氣增多，因此迎風東南部則有機會轉局部陣雨天氣，週末前往東南部則要留意天氣變化可能。

至於下週太平洋高壓的勢力又有些減弱，且南海至菲律賓東方海面則有熱帶系統發展跡象，目前預測熱帶系統直接影響台灣的機會都偏低，但在水氣較多的環境下，午後各地容易有熱對流降雨，迎風的東部地區也將維持局部地形降雨，天氣型態偏濕熱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法