    中台灣成智慧機械重鎮 興大攜西門子培育智慧製造即戰力人才

    中興大學攜台灣西門子打造智慧製造即戰力人才。（圖：興大提供）

    2025/08/20 08:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣為國內智慧機械與智慧製造產業重鎮，中興大學獲教育部補助打造全國規模最大的智慧製造整合產線人才培育基地，再與台灣西門子公司啟動產學合作，導入先進軟體工業資源，將提升興大智慧機械與智慧製造領域的教學與研究能量，養成學生車銑複合加工技術及智慧製造研究能力，並規劃整合課程及實作訓練，為中台灣機械產業聚落培養符合產業需求的即戰力人才，提升產業競爭力。

    配合中台灣集結智慧機械與智慧製造產業重鎮，中興大學爭取教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，建置極具規模的智慧製造整合產線人才培育基地，面對全球智慧製造與高效加工技術的快速演進，再攜手台灣西門子積極投入科技人才的培育，台灣西門子軟體工業與中興大學機械工程系建立策略合作關係，台灣西門子提供50套高效生產力AI智慧自動化解決方案「 NX電腦輔助設計與製造軟體」，協助興大培養符合未來產業需求的高階技術與研究人才。

    興大校長詹富智指出，興大將結合相關專長師資團隊，強化中高階研發人力養成，期望為中部智慧製造產業培育更多優秀人才，學以致用與產學無縫接軌。

    台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋則指出，這次合作提供包括 NX CAD/CAM 整合設計與製造平台、高效能加工模擬模組及車銑複合加工技術等，全面導入中興大學教學場域，支援機械、製造、自動化、AI等相關領域的課程與實作應用，建構完整的智慧製造學習體系，透過系統性的訓練及實務操作，可協助學生熟悉業界應用流程，進一步強化在智慧自動化、數位製造與車銑複合高效加工技術方面的研究能力。

    興大機械系主任簡瑞與表示，未來將持續擴展合作範疇，聚焦於課程優化與師資培訓、學生實習與專題研究合作，合作方向亦將擴展至跨領域課程共構與模組化訓練、業界專案與實習制度導入、師資與技術能量雙向交流、建立與國際製造標準導向之教學、並積極推動與西門子海外據點之技術交流與學生交換等。

