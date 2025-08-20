打菜勺、來速運動、AI口號 南市三校玩出健康新招

立人國小獲健康體位績優學校特優獎項。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/20 08:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「健康不只是上體育課！」南市學校把創意玩進日常，連續5年在全國健康體位績優學校遴選中奪下特優獎。今年由立人國小脫穎而出，成為113學年度特優學校，新民國小、安南國中也分別抱回優等與優良獎。

立人國小的亮點，是把教室搬到社區古蹟，把健康教育化身藝術創作。學生還能運用AI，自己發想健康口號、編寫小歌曲，甚至設計互動遊戲，把原本枯燥的「健康知識」玩出新花樣。這些有趣的嘗試，讓孩子對健康議題更有感。

新民國小則翻轉傳統的「體控班」觀念，改名為「活力小子」，以陪伴和鼓勵取代壓力與責備。學校還發揮巧思，從「小設備大改變」著手，午餐打菜多了濾油勺，下課廣場放上「拿了就能玩的來速」器材，讓孩子隨手就能動起來，還把健康習慣延伸到幼兒園，從小扎根。

安南國中則強調「動起來最健康」。學校規劃「大下課」讓學生走出教室活動，搭配「健康護照」紀錄飲食與運動；還租來身體組成測量儀，讓師生一年兩次體適能檢測。學生更能化身「健康大使」，主動宣傳健康理念。學校社團有三分之一是動態活動，老師也不缺席，還特別開設有氧健身班，帶頭做榜樣。

南市教育局長鄭新輝表示，這些創新做法有成效，學生體位適中率逐年逼近7成，視力、齲齒相關數據也比全國平均表現更好。更可貴的是學校和學生把「健康」真正融入日常，從課堂、操場到社區，逐步形成一種生活習慣。

健康體位績優學校遴選，南市連續5年推薦學校榮獲特優獎項。（南市教育局提供）

