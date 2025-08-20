八里文旦柚8/25起採收 農會推免運優惠、採果一日遊體驗

八里農會理事長施阿貴指出，挑選時八里文旦時，只要注意果皮細緻有重量感、底部微凹且油胞分布均勻，即為上選好柚。（新北市農業局提供）

2025/08/20 08:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里文旦柚因臨淡水河口、土壤含鹽適中，且多種植於排水良好的山坡地區，不易積水，品質穩定，新北市農業局指出，八里區農會即日起至9月9日推出文旦柚禮盒限時預購優惠，在電商平台下單享免運優惠，還有機會抽中八里福朋喜來登酒店自助餐券；農會也推出2梯次「文旦採果一日遊」體驗活動（需報名費），今日中午起開放網路報名。

八里農會理事長施阿貴指出，挑選時八里文旦時，只要注意果皮細緻有重量感、底部微凹且油胞分布均勻，即為上選好柚；今年文旦柚預計8月25日開始採收，9月12日起陸續出貨。

請繼續往下閱讀...

農業局說，農會經營的「小農電舖直銷站」整合在地柚農品牌，控管品質與食安，即日起至9月9日於平台下單，全館農特產品免運，另單筆滿3000元還可參加抽獎；「文旦採果一日遊」體驗活動部分，1000元即可暢遊八里、親採文旦柚，品嚐期間限定的柚香下午茶，再加贈農會社區小舖100元蔬菜購物金，活動規劃2梯次，每梯次40人，將於8月20日中午起開放報名，詳洽伊貝特報名網（https://bao-ming.com/eb/index）報名參加。

農業局補充，農會於9月週末假日加碼推出4梯次食農教育體驗活動，相關資訊已公布於八里區農會臉書；市府持續協力在地小農建立品牌、拓展電商通路，歡迎消費者至「小農電舖直銷站」購買八里文旦柚，或電洽八里區農會供銷部（02-8630-2579）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法