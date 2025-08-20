高雄最夯的公園在這裡 有露天電影、街頭音樂及泡泡奇蹟

大小朋友在台塑王氏昆仲公園的草皮上玩泡泡。（圖擷自台塑王氏昆仲公園臉書）

2025/08/20 07:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄暑假最夯的公園，就在台塑王氏昆仲公園!週週夜市集吸引大批親子客與年輕人，在此度過悠閒的夏日夜晚，本週五起同樣有一連串街頭音樂、露天電影、泡泡奇蹟等活動。

台塑王氏昆仲公園位於高雄前鎮區，鄰近夢時代，前身是台塑高雄廠，該廠於2014年停產後，廠區保留部分建物，並將原廠區的一部份改建為公園，於2023年開放。園區保存下來的建築物，分別列為「王永在創辦人宿舍」、「原台塑高雄廠區及宿舍區」兩項文化資產。

暑假期間，台塑王氏昆仲公園推出限定的週週夜市集，湧入許多民眾，讓園區人潮大爆滿。本週同樣有精彩活動，8月22日（五）晚上6點至10點推出「夜市集 × 街頭音樂」，邀請街頭藝人駐唱； 23日（六）下午5、6點各有一場泡泡奇蹟互動秀、7點則有戶外電影院，播出《寵物當家》，同時有街頭藝人駐唱，音樂與電影同時開演，雙重享受。

園區內近期也出現最新亮點「二十四節氣打卡牆」，融合文化與美感的設計，成為網美必拍新地標。

台塑集團強調，這裡不只是一片草地或古樸的建築，背後蘊含了創辦人王永慶、王永在先生的奮鬥故事，那段以廠為家的奮鬥歷程，保留在園區的原眷屬宿舍與創辦人的故居中，歡迎民眾到此一遊，免費參觀。

台塑王氏昆仲公園的夏日市集，吸引許多民眾。（圖擷自台塑王氏昆仲公園臉書）

台塑王氏昆仲公園位於高雄亞灣區，周邊高樓林立。（圖擷自台塑王氏昆仲公園臉書）

