為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2公尺大肥蛇掉落水溝差點淹死 南市善心里長出手相救

    台南市里長王金樹解網後，將臭青母帶往偏僻的大排野放。（王金樹提供）

    台南市里長王金樹解網後，將臭青母帶往偏僻的大排野放。（王金樹提供）

    2025/08/20 07:20

    〔記者蔡文居／台南報導〕1隻長達約2公尺大蛇卡網掉落南市安南區一處農田旁的側溝，由於水溝內有水，幸好路過的民眾發現得早，即時通知公親里里長王金樹趕往救出，這隻約2公尺長的臭青母才幸運撿回一條命。

    台南市安南區公學路一段附近，因附近都是農田，當地環境自然，又未施用農藥，民眾為防蛇而佈網，經常有蛇類掛網。因此抓蛇也成了里長王金樹里民服務之一，每年在里內至少都抓了10幾條蛇，而且多數都在同一地點捕獲，而被地方戲稱是「蛇窟」。上週里長才剛捕獲１尾長達1.8公尺的南蛇，本週又抓到這尾約2公尺長的臭青母。

    臭青母又叫臭青公，因頭上有似「王」字而又稱為王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，為捕鼠的好幫手。成蛇的體長可達到2公尺多，因會分泌有臭味液體而得名。

    王金樹表示，這尾臭青母是卡到農田旁廢棄的魚網，可能因為掙扎而翻落水溝，還好當天一早有民眾晨運經過，發現水溝有異狀，前往一看竟然是1條大蛇，當場嚇了一跳，立即通知他前往處理。這隻臭青母吃得很肥，整隻又粗又大又重，他逐一幫牠解網，然後帶往偏僻的大排野放。

    王金樹說，幸好里民一早即時發現，這隻臭青母獲救時還很有活力，否則水溝內有水，時間一久，不是餓死就是溺死。

    這尾臭青母卡到農田旁廢棄的魚網，可能因為掙扎而翻落水溝。（王金樹提供）

    這尾臭青母卡到農田旁廢棄的魚網，可能因為掙扎而翻落水溝。（王金樹提供）

    台南市公親里里長王金樹又捕獲1隻約2公尺長的臭青母。（王金樹提供）

    台南市公親里里長王金樹又捕獲1隻約2公尺長的臭青母。（王金樹提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播