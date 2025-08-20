2公尺大肥蛇掉落水溝差點淹死 南市善心里長出手相救

台南市里長王金樹解網後，將臭青母帶往偏僻的大排野放。（王金樹提供）

2025/08/20 07:20

〔記者蔡文居／台南報導〕1隻長達約2公尺大蛇卡網掉落南市安南區一處農田旁的側溝，由於水溝內有水，幸好路過的民眾發現得早，即時通知公親里里長王金樹趕往救出，這隻約2公尺長的臭青母才幸運撿回一條命。

台南市安南區公學路一段附近，因附近都是農田，當地環境自然，又未施用農藥，民眾為防蛇而佈網，經常有蛇類掛網。因此抓蛇也成了里長王金樹里民服務之一，每年在里內至少都抓了10幾條蛇，而且多數都在同一地點捕獲，而被地方戲稱是「蛇窟」。上週里長才剛捕獲１尾長達1.8公尺的南蛇，本週又抓到這尾約2公尺長的臭青母。

臭青母又叫臭青公，因頭上有似「王」字而又稱為王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，為捕鼠的好幫手。成蛇的體長可達到2公尺多，因會分泌有臭味液體而得名。

王金樹表示，這尾臭青母是卡到農田旁廢棄的魚網，可能因為掙扎而翻落水溝，還好當天一早有民眾晨運經過，發現水溝有異狀，前往一看竟然是1條大蛇，當場嚇了一跳，立即通知他前往處理。這隻臭青母吃得很肥，整隻又粗又大又重，他逐一幫牠解網，然後帶往偏僻的大排野放。

王金樹說，幸好里民一早即時發現，這隻臭青母獲救時還很有活力，否則水溝內有水，時間一久，不是餓死就是溺死。

這尾臭青母卡到農田旁廢棄的魚網，可能因為掙扎而翻落水溝。（王金樹提供）

台南市公親里里長王金樹又捕獲1隻約2公尺長的臭青母。（王金樹提供）

